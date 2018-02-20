Milletvekilleri ve siyaset insanları, sürekli 'cumhur' kelimesini kullanıyor. Peki Cumhur nedir? İşte Cumhur'un anlamı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Cumhur ittifakı diyebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı

Siyasetçilerden sık sık duyulan 'Cumhur' kelimesinin anlamı nedir, 'Cumhur' ne demektir?



Cumhur ne anlama gelir? Cumhur kelimesinin sözlükteki anlamı ve birleşik kelimeleri, anlamları. Cumhur ne demek, sözlük anlamları, açıklamalı anlatım



Türk Dil Kurumu'nun (TDK) Genel Türkçe Sözlüğü'ne göre 'Cumhur' kelimesi, 'halk' anlamında.



TDK sözlüğüne göre, 'cumhur' kelimesinin birinci anlamı isim olarak 'halk' kelimesinin olduğu, ikinci anlamı ise 'topluluk' olduğu öğrenildi.



'Cumhur' kelimesiyle ilgili birleşik sözlerin de var olduğu aktarıldı.



TDK'nın sözlüğünde şu kelimeler yer aldı:



"Cumhurbaşkanı, cumhur cemaat, cumhur reisi, reisicumhur"



Bu kelimelerin TDK sözlüğüne göre anlamları şöyle:



"cumhurbaşkanı: Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur, cumhur reisi



cumhur cemaat: Cümbür cemaat - "Oyuncakçı dükkânından satın alınmış, çocuk işi teneke bir makine ile dün gece cumhur cemaat rulet oynamıştık." - R. H. Karay



cumhur reisi: Cumhurbaşkanı



reisicumhur: Cumhurbaşkanı"



ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI: CUMHUR İTTİFAKI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladmışt.



Erdoğan, AKP-MHP ittifakının ismiyle ilgili soruya "Cumhur ittifakı diyebilirsiniz" cevabını vermişti.



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