Cumhurbaşkanı adayı Vatan Partisi Lideri Doktor Doğu Perinçek, Cumhurbaşkan Erdoğan'a seslendi. İstanbul Pendik'te düzenlenen konferansta konuşan Perinçek "Erdoğan Vatan Savaşını yönetemiyor. Türkiye onları sırtından atacak" dedi. Perinçek Erdoğan'ı Suriye konusunda bir kez daha uyardı.

Pendik’te yurttaşlarla buluşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi’nin programının Türkiye’nin programı olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “FETÖ’nün adını, onlar bizi yargılarken koyduk. Yargıtay bunlar silahsız masumlar derken, biz bunların silahı TSK’nın içinde dedik. Fettullahçı Terör Örgütü dedik, halk 15 Temmuz’da Amerika’nın Gladyosu’nu tanıdı. Şimdi herkes FETÖ diyor, FETÖ’nün isim babası Vatan Partisi’dir.”

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Afrin’de şehit olan Uzman Çavuş Koray Karaca’nın cenaze törenine katılmasının ardından yurtseverlerle Pendik’te buluştu. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde konuşmaya yapan Doğu Perinçek’i dinlemek için yüzlerce yurttaş, salona akın etti. Salonda yer kalmaması sebebiyle birçok kişi konuşmayı ayakta izlemek zorunda kaldı. Şehitler için yapılan saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu. Birçok kez ‘Öncü Cesur Doğu Perinçek’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’,’Yaşasın Vatan Partisi’, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ ve ‘Cumhurbaşkanı Perinçek’ sloganlarıyla sözleri kesilen Doğu Perinçek’in konuşmasından satırbaşları şu şekilde:



HAKLI SAVAŞIN İÇİNDEYİZ

Türkiye’nin olağanüstü bir döneme girdiğini ifade eden Perinçek, sözlerine şöyle başladı: “Vatan Savaşı 24 Temmuz 2015’te başladı. PKK’yı hendeklere gömdük, 15 Temmuz’da Amerika cevap vermek istedi, Türkiye Gladyo ile göğüs göğüse geldi. O savaştan da zaferle çıktık. Fırat Kalkanı’yla Amerika-İsrail koridorunu bozduk. Sözüm ona 2. İsrail planına izin vermedik. Zaferle çıkacağız bilyioruz, tarihten gelen mirasımıza güveniyoruz. Burdan sadece askeri zaferle çıkmayacağız, Milli Hükümet ile çıkacağız. Savaşa Tayip Erdoğan’larla giriip Vatan Partisi’nin başında olduğu, Milli Hükümet ile çıkacağız. Bu savaştan sonra Kemalist Devrim’in rotasına gireceğiz. Kurtuluş Savaşları, devrimci savaşlar istiklal getirir, bağımsızlık getirir, barış getirir. Onun için haklı savaşın içindeyiz. Vatanın bütünüğü için dünyanın efendisi olmaya çalışan Amerika ile savaşıyoruz. Yeni bir dünya yaratıyoruz, bir ay önce kasımın sonunda Çin Halk Cumhuriyeti’nde bir kurultay toplandı. Türkiye’den Vatan Partisi ve iktidar olarak AKP davet edildi. Kürsüye çıkan herkes yeni bir dünya kuruluyor dedi. Aynı Kurtuluş Savaşımızda olduğu gibi. Yeni dünyanın kuruluşunda yine Türkiye var. Batı Asya yeni kurulan dünyanın en ön cephesinde Türkiye savaşıyor.”









HAZIR OLUN

TÜSİAD Başkanı Tuncay Özilhan’ın liberalizm iflas etmiştir, sözlerini hatırlatarak şöyle devam etti: “TÜSİAD Başkanı Tuncay Özilhan, Vatan Partisi’nin lideri gibi konuşuyor. Diyor ki, liberalizm iflas etmiştir. Bazılarının iddia ettiği gibi devletçiliğin iflas ettiğini, Çin Halk Cumhuriyeti örneğini veriyor. Amerika’nın atlantiğin dünyaya hükmettiği çağ geride kaldı. Çin’in başını çektiği ekonomiyle Atlantik sistemine karşı yeni dünyanın kurucuları tarih sahnesine çıkmış bulunuyor. Onun için bu yeni dünyada Türkiye’nin görevlerini başarmaya çalışacağız. Vatan Partisi olarak Türk milletine HAZIR OL çağrısını yapıyoruz. Yeni dünyada Kemalist Devrimi tamamlamaya hazır olun. Onun için bundan sonra yapacağımız işler sıradan değildir. Tarihin olağanüstü çabalara, karşılık verdiği günlere giriyoruz. Artık sıradan görüşler geçerli değildir. Bakınız Türkiye’nin önüne Vatan Partisi’nin programı var.”



ERDOĞAN SAVAŞI YÖNETEMİYOR

Üretim ekonomisinin zorunlu olduğunu söyleyen Perinçek, şunları ifade etti: “Özalların, Çillerlerin, Erdoğanların borçlanma ekonomisi bitti. Ocak ayında Türkiye yüzde 9 ihracat açığı verdi. Hesaplayın bir yıl içinde ekonominin çarkının dönmesi bitecek. Borçla, borç ekonomisi dönmez. Türkiye bu yıl üretim ekonomisini kurmak zorunda. Bu kimin programı Vatan Partisi’nin programı. Türkiye’nin 10 yıllar öncesinden bugünlere geleceğini söyleyen Vatan Partisi. Artık bizim günlerimiz geldi. Dün 11 şehit verdik, saygı duruşunda bulunduk ama bu savaşı Tayip Erdoğan yönetemiyor. Bu savaşı yönetemiyorar, savaş hurafeyle yürütülmez. Tarımda, sanayi de hata yaparsın ama savaşta hata yaparsan sonu kötü olur. Savaş ciddiyetsizlikle yönetilmez. Dün helikopter düşmüş, Cumhurbaşkanı kimseye danışmadan kahvede oturur gibi açıklama yapıyor. Savaş fiyaka için yürütülmez.”







ÖNÜMÜZDE 5 MADDE VAR

Erdoğan’ın BOP söylemlerini hatırlatan Perinçek, şu çıkışta bulundu: “Diyarbakır’ı BOP’un yıldızı yapacağız diyordu. Sakarya’da dedik ki: ‘Amerika Ortadoğu’ya geldi ama burdan çıkamayacak, Amerika Ortadoğu’ya gömülecek.’ Gömülmüyor mu?Yine 2007 yılında İncirlik’e girdik. Amerikanın ve İsrail’in iflas edeceğini 10 yıl önceden herkes onları överken söyledik. Biz bilimin rehberliğini kabul ettik, hesap yapıyoruz, geleceği görüyoruz. Artık Avrasya çağı geldi. Türkiye’nin bu dünya koşullarında Atlantik Sistemine bağlılıkları bitmiştir. Burdan ilan ediyoruz. Özalların, Çillerlerin, Erdoğanların Atlantikçi politikaları bitmiştir. Türkiye’nin önünde 5 madde var: Vatan bütünlüğü, üretim ekonomisi, bölge ülkeleriyle işbirliği, aydınlanma ve laiklik, Avrasya’daki şerefli yerimiz.”









FETÖ’YÜ YARGILADIK

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Vatan Partisi Lideri şu açıklamada bulundu: “Fettullah Terör Örgütü’nün adını vatan partisi koydu. Yargıtay kararları çıktı. Bunlar kendi halinde masum, silahsız cemaat diyordu. Vatan Partisi bunların silahı TSK’nın içinde dedi. FETÖ’nün isim babası Vatan Partisi’dir. Onlar bizi hapse attı, biz de onları Türkiye olarak hapse attık. Amerikan Gladyosu’ydu. Şimdi Türkiye ondan temizleniyor. Burda Vatan Partisi siyasetlerinin payı var. Erdoğanlara geçmişini hatırlatmak istemiyoruz ama Türkiye’yi onlarla yürüttüler, ordunun içine yerleştirdiler. Terfileri onlara göre ayalardılar, bizleri onlarla hapse attılar. İşte onları 15 Temmuz gecesi Türkiye tanıdı. Vatan Partisinin programı Türkiye’nin programı olmuştur.”





ulusal.com.tr