100 bin imza barikatını aşan Vatan Partililer akşam yemeğinde buluştu. Vatan Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, bu özel etkinlikte tüm annelerin anneler gününü de tebrik etti.





Yemeğe katılan Vatan Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek yaptığı kısa konuşmada "Zor bir dönemdeyiz ama bunları aşacağız" dedi.



Vatan Partisi Lideri Anneler gününü de unutmadı.



Perinçeki yemekte Vatan Partisi'ne yeni katılan üyelere rozetlerini de taktı.



Katılımın yoğun olduğu etkinlik müzik dinletisi ile sona erdi.







ulusal.com.tr 100 bin imza barajını aşan Vatan Partisi üyeleri akşam yemeğinde bir araya geldi.Yemeğe katılan Vatan Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek yaptığı kısa konuşmada "Zor bir dönemdeyiz ama bunları aşacağız" dedi.Vatan Partisi Lideri Anneler gününü de unutmadı.Perinçeki yemekte Vatan Partisi'ne yeni katılan üyelere rozetlerini de taktı.Katılımın yoğun olduğu etkinlik müzik dinletisi ile sona erdi.