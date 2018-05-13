100 bin imza barajını aşan Vatan Partisi üyeleri akşam yemeğinde bir araya geldi.
Yemeğe katılan Vatan Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek yaptığı kısa konuşmada "Zor bir dönemdeyiz ama bunları aşacağız" dedi.
Vatan Partisi Lideri Anneler gününü de unutmadı.
Perinçeki yemekte Vatan Partisi'ne yeni katılan üyelere rozetlerini de taktı.
Katılımın yoğun olduğu etkinlik müzik dinletisi ile sona erdi.
ulusal.com.tr
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