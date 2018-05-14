Adayların oy pusulasındaki sıralaması da Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) yapılan oylama ile belirlendi.
Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK), 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.
Buna göre adaylar oy pusulasında şu sıralama ile yer alacak:
1- Muharrem İnce
2- Meral Akşener
3- Recep Tayyip Erdoğan
4- Selahattin Demirtaş
5- Temel Karamollaoğlu
6- Doğu Perinçek
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