Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, gazeteci-yazar ve ekonomist Yiğit Bulut, bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Vefat haberini Süleyman Soylu duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti!
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, bir süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Yiğit Bulut’un ölüm haberini TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun."

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