Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan ABD'ye Sert Tepki! 'Alçak, Soykırımcı Devlet'

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya hem mühimmat hem de finans desteği sağlayan ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin hayatını kaybettiği saldırılarının ardından taziye mesajı yayımladı.

Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, "ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 22-23 Aralık tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden 12 Türk askerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralı olan Türk askerine acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadelerine yer verdi.

'Hesabını Vereceksin'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Cemil Ertem, Büyükelçiliğin bu mesajını alıntılayarak şu ifadelerle tepki gösterdi:

