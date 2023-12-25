Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan ABD'ye Sert Tepki! 'Alçak, Soykırımcı Devlet'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, terör örgütü YPG/PKK'yı silahlandırıp üstüne Irak'ın kuzeyinde yaşamını yitiren askerler için sosyal medyada taziye mesajı paylaşan ABD Büyükelçiliği'ne "Alçak, soykırımcı devlet" diyerek sert tepki gösterdi.
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya hem mühimmat hem de finans desteği sağlayan ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin hayatını kaybettiği saldırılarının ardından taziye mesajı yayımladı.
Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, "ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 22-23 Aralık tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden 12 Türk askerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralı olan Türk askerine acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadelerine yer verdi.
'Hesabını Vereceksin'
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Cemil Ertem, Büyükelçiliğin bu mesajını alıntılayarak şu ifadelerle tepki gösterdi:
Alçak, soykırımcı devlet ABD. Kucağında beslediğin terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi? Mehmetçiğin de Gazzeli çocukların da hesabını vereceksin!