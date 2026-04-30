Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 Mayıs'ı kendi bayramım olarak görüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi, memur ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Kabuldeki konuşmasında, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eden Erdoğan, şu ifadeleri kaydetti:

"Hayata işçi unvanıyla başlamış bir kardeşinizim. 1 Mayıs'ı aynı zamanda kendi bayramım olarak gördüğümü özellikle ifade etmek istiyorum. Gerek şahsımın gerekse hükümetimizin emeğe ve emeğin hak ettiği karşılığı almasına verdiği önemi en iyi sizler biliyorsunuz. 23 yılı geride bırakan iktidarlarımız boyunca daima işçi kardeşlerimizin ve onların temsilcilerinin yanında olduk. Yıllarca istismar edilen, yıllarca hükümetlerin göz ardı, kulak arkası ettiği hususları sizlerle el birliği, gönül birliği içinde hayata geçirdik. Sendikal hakları genişlettik. Örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdık. Toplu sözleşme sistemini güçlendirdik. Çalışanlarımızın pazarlık gücünü artırdık. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki tarihi düzenlemeleri devreye aldık. Kamu görevlilerimize toplu sözleşme hakkı tanıdık. Kadınların, engellilerin ve diğer hassas kesimlerin çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini güçlendirdik."

Söz konusu adımları atarken hiçbir zaman tek taraflı hareket etmediklerini, her zaman çalışanların temsilcileriyle istişare ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Sendikalarımızla, konfederasyonlarımızla, meslek kuruluşlarımızla birlikte yürüdük. Yine bu süreçte hangi sebeple olursa olsun işçi kardeşlerimizin hakkının yenilmesine rıza göstermedik."

"SENDİKALARIMIZI YOL ARKADAŞLARIMIZ OLARAK GÖRÜYORUZ"

En son bir firmadan alacaklarını tahsil edemedikleri için eylem yapan madencilerin sorunlarının çözülmesini sağladıklarını anımsatan Erdoğan, "Şunu bugün bir kez daha altını çizerek dile getirmek istiyorum. Biz işçinin, emekçinin, çalışanların aleyhine hiçbir adım atmayız. Çünkü bu ülkeyi gerçek anlamıyla vatan kılan sizin alın terinizdir. Fabrikada üreten, tarlada çalışan, atölyede emek veren, ofiste alın teri döken her bir kardeşimin emeği bu ülkenin yükselişinin temelidir. Siz ve sizin gibi emeğiyle geçinen ülkesi için, milleti için katma değer üreten işçilerimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz." dedi.

"Biz insanı merkeze alan, emeği yücelten, sosyal adaleti güçlendiren bir çalışma hayatının bu ülkede egemen olmasını arzu ediyoruz. Sendikalarımızı da bu önemli hedefe giden yolda, yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. İnşallah hep birlikte, birlik beraberlik içinde, dayanışma içinde ülkemizi kalkındırmaya, büyütmeye devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum."

"SENDİKALAR 1 MAYIS'I FARKLI ŞEHİRLERDE KUTLAYACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kabuldeki konuşmasında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün tüm dünyada işçi haklarının savunulduğu, çalışma hayatındaki sorunların dile getirildiği, işçinin emek ve alın terinin ön plana çıkartıldığı farkındalık günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Önceki dönemlerde 1 Mayıs'ın, marjinal örgütlerin ve ülkeyi karıştırmak isteyenlerin meydanları sabote ettiği bir tarih olduğunu kaydeden Işıkhan, "Ancak ülkemizde 1 Mayıs'ı, 2009 yılında resmi tatil yaparak emekçilerin dostu bir lider olduğunuzu gösterdiniz. Dünyada mazlumların yanında olduğunuz gibi ülkemizde de işçinin, emekçinin, çiftçinin ve esnafın yanında hep oldunuz." ifadelerini kullandı.

Sendikaların 1 Mayıs'ı farklı şehirlerde kutlayacağını anlatan Işıkhan, TÜRK-İŞ'in Edirne'de, HAK-İŞ'in Bursa'da, Memur-Sen'in Çorum'da, Türkiye Kamu-Sen'in Çanakkale'de üyeleriyle bir araya gelerek 1 Mayıs'ı barış içinde şenlik ve festivalle kutlayacaklarını dile getirdi.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, milletin evinde emekçileri ve emek örgütü temsilcilerini kabulünden dolayı şükranlarını sundu.

"AYNI MASANIN ETRAFINDA TOPLANABİLİR HALE GELDİK"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, son 13 yıldır 1 Mayıs'ı çeşitli illerde kutladıklarını anımsattı. Bu yıl ana merkezlerinin Edirne olduğunu ancak diğer illerde de bölge başkanlıklarınca kutlamalar düzenleneceğini aktaran Atalay, Edirne'deki programa yaklaşık 40 bin kişinin katılmasını beklediklerini söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs'ta Çorum'da olacaklarını belirterek, önceki yıllarda da farklı illerde kutlama programları düzenlediklerini dile getirdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, emeğin, alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşımın esas alındığı bir medeniyetin mensubu olunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geçmişten farklı olarak, birbiriyle menfaati çelişen gruplar aynı masanın etrafında toplanabilir hale geldik. Burada herkesin farklı bir hizmet alanı var. Ama hepimiz o hizmet alanında ülkemiz ve milletimizin menfaatinde birleşebiliyoruz. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesinde en büyük sebeplerden bir tanesi de bu masanın etrafında kardeşlik duygusunun ön plana çıkması Sayın Cumhurbaşkanım. Bu da sizin başkanlığınızda mümkün oluyor. Kültürümüzde çok güzel bir söz var, sizin de bildiğiniz gibi birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Allah'tan bu birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmesini diliyorum."

"SGK'LI ÇİFTÇİ SAYISINI 600 BİNE KADAR ÇIKARDIK"

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, geçen seneki 1 Mayıs buluşmasında Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili açıklamalarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Üreticilerimizin sayısının azaldığını ifade etmiştim ve gerekçelerini de söylemiştim. Bu sene Çalışma Bakanlığımız, Sosyal Güvenlik Kurumu ve ziraat odalarımız sahada bir çalışma yaptık, çiftçilerimizle bir araya geldik. Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı çiftçi sayısını artırmaya gayret gösterdik. Ben de bu arada bütün vilayetleri gezme imkanı buldum ve çiftçilerimizle sahada buluştum. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun dışında tabii bir de TARSİM biliyorsunuz bizim için önemli ürün sigortası açısından, üreticilerimizi bilinçlendirmeye çalıştık. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 400 bin olan çiftçi sayısını 600 bine kadar çıkardık."

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ, GÜVENLİĞİ ÇOK KIYMETLİ"

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamındaki buluşmanın gelenekselleşmesinin önemine işaret ederek, "Eskiden sokaklarda cam kırmalar, sokakları işgal etmeler, olumsuz hadiseler yerine insanların birlikte kutlama günü olmasına vesile oldunuz." dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Çanakkale'de kutlayacaklarını dile getirerek "Hem ecdadımızı yad edeceğiz hem şehidimizi, şühedamızı anacağız. Gerçekten Türk töresine, Türk kültürüne yakışır bir şekilde 1 Mayıs kutlaması yapacağız. Emeğin hakkının yüceltilmesi için görüşlerimizi, düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, AK Parti iktidarları döneminde çalışma hayatında hayata geçirilen büyük reformları hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Ama yeni sorunlarımız da var. Bu sorunları da yine sizin önderliğinizde sosyal diyalog mekanizmalarını kullanarak ülkeye yakışan şekilde çözeceğiz. Biz şunun farkındayız, eğer güvenlik yoksa, hiçbir şey yok. Türkiye bölgesinde büyük bir kaosun, ateş çemberinin ortasında ayakta kalmaya çalışıyor. Bu savaşların, kavgaların, çatışmaların olduğu bir bölgede ülkemizi savaşlara, kaoslara sürüklemeden yönettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Güvenliğimiz yoksa, hiçbir şeyimiz olmuyor. Bunun farkındayız. Ülkemizin içinde bulunduğu sorunları biliyoruz. Ama Türkiye'nin geleceği, güvenliği bizim için çok daha kıymetli. Onun için de size ayrıca teşekkür ediyorum. Emek ve Dayanışma Gününüzü de tebrik ediyorum."

"TÜRK İŞÇİSİ ÖNCE İŞİNİ, SONRA MAAŞINI MUHAFAZA ETTİ"

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, devlet, işçi ve işveren ayrımına karşı olduklarını vurgulayarak, birlik taraftarı olduklarını dile getirdi.

"İşçi olmadan işveren, işveren olmadan işçi, devlet olmadan da hiçbiri olmaz." diyen Akkol, şunları kaydetti:

"Hem Türk işçisini hem de Türk işverenini dünyadan ayıran belli örnekleri paylaşmak istiyorum. Son dönemde işçi, işveren ve devletin de desteğiyle birlikte olduğumuz ve özellikle yurt dışından ayrıştığımız belirli uygulamalar oldu. Pandemide hatırlarsınız, bütün dünyada bir panik havası olmuştu. Türkiye Cumhuriyeti'mizde işten çıkış yasağı, işverenlerin de mutabakatıyla getirildi. Özellikle dünyada Avrupa temelli milyonlarca kişi işini kaybetmişken, Türk işçisi önce işini muhafaza etti, sonra devletin desteğiyle, kısa çalışma ödeneğiyle maaşını muhafaza etti."

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve çeşitli meslekleri temsilen çalışanlar yer aldı.