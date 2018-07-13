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Cumhurbaşkanı Erdoğan 1. Meclis'te konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Meclis'te Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1. Meclis'te konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Binası'nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin 24 Haziran seçimleri ile yaşadığı tarihi dönüşümün ilk adımını milli iradenin tecelligahı olan bu kutlu çatının altında, milletimizin şahitliğinde atıyoruz." dedi.

"Milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz"

Erdoğan, şöyle devam etti:
"Tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz.
Birinci Meclis başlangıçtı, burası (İkinci Meclis) devamdı. Şimdi ise bizler de devamın devamını yapıyoruz.
Birinci Meclis gazi bir Meclisti, şu andaki Meclisimiz de gazilikle şereflenmiştir."
"Hepimiz dur durak bilmeden çalışacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ecdadımızın emanetini yere düşürmemek, ezanlarımızı susturtmamak, bayrağı indirtmemek, haysiyetimizi çiğnetmemek için alın terimizle ve gerektiğinde canımızı ortaya koyarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün eski Meclis binasındaki bu törenimizi işte bu tarihi sürekliliğin bir sembolü olarak görüyoruz." diye konuştu.
Erdoğan "Geleceğimize güvenle bakabileceğimiz bir Türkiye inşa edene kadar hepimiz dur durak bilmeden çalışacağız." dedi.
"İnşallah bundan sonra sadece zafer marşları yazacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz milletimizle yola çıkmış, nice engelleri yine milletimizle aşarak bugünlere gelmiş bir kadroyuz. Bizim davamız, milletimizin davasıdır. Bizim derdimiz, milletimizin derdidir. Bizim mücadelemiz, milletimizin mücadelesidir. Bizim öfkemiz de milletimizin öfkesidir. Bizim yanımızda milletimiz var, karşımızda terör örgütleri, onları destekleyen güçler var." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah bundan sonra sadece zafer marşları yazacağız."


Kaynak: AA
Etiketler; #cumhurbaşkanı erdoğan #meclis
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