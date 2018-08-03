Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı

Amacımız ecdadımızdan aldığımız emaneti daha da yükseğe çıkartarak gelecek nesillere akatarmaktır. Bugünki proje toplantımızı küçük ama öneml,i bir adım olarak görüyorum.Mecliste ettiğimiz yeminle birlikte sistemin fillen işlemeye başladığı günden bu yana gerek şiahsım gerek bakanlarım yoğun bir mesai içindeler. Bir yandan yeni yönetim sistemin mimarisini oluşturuyoru, diğer yandan milletimize verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Anayasa değişikliğine uygun şekilde yeni sisteme geçişin gereği olarak ilga edilmesi gereken kanunları yürürlükten kaldırdık bunların yerini alacak cumhurbaşkanlığı kararnamelerini de yayınlamaya başladık.Kabinemiz 1 cumhurbaşkanı yardımcısı, ve 16 bakandan oluşuyor. bakan yardımcılarımızın önemli bir bölümmünü atadık. Yeni kurulan başkanlıkların kurulların ve ofislerin işler hale getirilmesine yönelik çalışmalarda sürüyor.Bugün de ilk 100 günlük icraat programımızı sizlerle paylaşıyoruz.2019 2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarımıza başladık Kasım ayı sonuna kadar bunu da tamamlamayı planlıyoruz.100 gün içinde yapacaklarımızı maddeler halinde listeleyip bütçelerle birlikte bir araya geçirdik.Bu projeleri hazırlarken ilave kaynak ihtiyacı doğmamasına, mevcut bütçe imkanlarıyla yürütlmesine özellikle dikkat ettik. AK Parti iktidara geldiği günden beri bütçe disiplinine önem veren bir parti olmuşturTüm kurumları ilgili bakanlıklar bünyesinde toplamaya özen gösterdik.Tüm icraatların plan ve projelerin 81 il bazında takibini sağlayacak bir sistemi en kısa sürece cumhurbaşkanlığı bünyesinde kuracağız.Doğrudan cumhurbaikanlığına bağlı kurumların elbette 100 günde gerçekleştirmeyi hedefledikleri çok önemli projeler var.Programımızda yer alan 400 projenin 48'i savunma sanayiine aittir.Türkiye'nin her alanda tehdit ve baskıya maruz kaldığı bir dönemde kendi göbeğimizi kendimizin keseceği her çalışma bizim için kıymetlidir. Bu projeler Lazer silahından insansız hava araçlarına, helikopter tasarımından mühimmat üretimine kadar geniş bir yelpazeye dayanıyor. Güçlü ordu demek, donanıma sahip bir ordu demektir.16 yıl öncesine göre bugün çok ileri bir noktaya geldiğimizi görüyoruz. Ama hala kat etmemiz gerekn bir yol olduğunu görüyoruz. Bu sebeple ne olursa olsun savunma sanayi projelerimizden asla taviz vermeyeceğiz.ADalet bakanlığımız açtığımız 242 yeni hizmet binası gelişmiş elektronik yargı ağı çeşitli hak arama yolları arttırılmış personel sayısı sesli ve görüntülü ifade alma sistemleri ülkemizde adalet sisteminde devrim yapmış bir başarıdır.Bakanlığa sızan FETÖ'cüleri büyük ölçüde temizledik.100 günlül icraat programımız çerçevesinde, yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz.Savcılık mahkeme ve icra müdürlükleriyle emniyet birimler iarasındaki yazışmaların kurumlarımızın kendi sistemi arasında entegre edilmesidir.Yılda 6 milyon yazışma olduğu düşünüldüğünde bu sistem çok önemli zaman tasarrufu sağlayacaktır.Arabuluculuk ve uzlaşma uygulamalarını daha da etkinleştirerek mahkemelerin yükünü hafifletiyoruz.Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar konusundaki cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz. Asla burdan taviz yok.Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığımız vasıtasıyla, dünyanın en gelişmiş ve geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemine sahip ülkeyiz.Sağlı ksigortası primini gücü nispetinde ödeyen ödüyor, ödeyemeyeninkini devlet üstleniyor. Emeklilik konusunda bizden esnek ve kolaylık sağlayan başka bir ülke yoktur.16 yılda 242 milyar lira sosyal yardım yaptık.100 günlül programımız çerçevesinde emeklilerimize 2. ikramiyelerini kurban bayramı öncesi takdim ediyoruz. Ne aldanan olacağız, ne de aldatan olacağız. bu kapsamda olan 150 bin kişi ile ilgili düzenlemeyi tamamladık.Mesleki eğitim kursları ve desteklerle vatandaşlarımızı üretken hale getirmenin en büyük yardım olduğuna inanıyoruz.Önceliğimiz imalat ve bilişimdir.Engelli sağlık kurulu raporlarıyla sorunların çözümüne yönelik raporları hayata geçiriyoruz.İstihdamın arttırılması için iş verenlere sağladığımız teşviklere ilave olarak, engellilere kadınlara ve gençlere sunulan imkanları genişletiyoruz.TOKİ vasıtasıyla 81 vilayetimizin tamamında inşaa ettiğimiz 837bin konutla vatandaşlarımızın barınma sorunlarına öncülük ettik.Atık su arıtma hizmetlerini nüfusun %86sına kadar ulaştırdık. Denizlerimizi temiz tutmak için yürüttüğümüz çalışma sayesinde mavi bayraklı plaj ve marina sayısını 459'a çıkarttık. Ülkemiz genelinde çevre düzeni planlarının ve kıyı kenar çizgilerinin tespitine yönelik çalışmaları tamamladıkÖnceliğimiz imalat ve bilişimdir.Engelli sağlık kurulu raporlarıyla sorunların çözümüne yönelik raporları hayata geçiriyoruz.İstihdamın arttırılması için iş verenlere sağladığımız teşviklere ilave olarak, engellilere kadınlara ve gençlere sunulan imkanları genişletiyoruz.TOKİ vasıtasıyla 81 vilayetimizin tamamında inşaa ettiğimiz 837bin konutla vatandaşlarımızın barınma sorunlarına öncülük ettik.Atık su arıtma hizmetlerini nüfusun %86sına kadar ulaştırdık. Denizlerimizi temiz tutmak için yürüttüğümüz çalışma sayesinde mavi bayraklı plaj ve marina sayısını 459'a çıkarttık. Ülkemiz genelinde çevre düzeni planlarının ve kıyı kenar çizgilerinin tespitine yönelik çalışmaları tamamladıkErdoğan: "Yastık altından dövizlerinizi, altınlarınızı çıkartın, TL'ye dönüştürün. Yerli, milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun."