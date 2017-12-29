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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, onayladığı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nu yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, onayladığı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nu yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nu onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 7067 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Açıklama, Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #kanun #onay
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