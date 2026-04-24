Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada yarışların 2027-2031 yılları arasında yeniden İstanbul Park'ta düzenleneceğini duyurdu.

Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Formula 1 Türkiye Grand Prix'si Tanıtım Programı'na katılarak Türkiye'deki motor sporları takipçilerini yakından ilgilendiren gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 yarışlarının önümüzdeki yıllarda yeniden Türkiye takvimine dahil edildiğini ve yarışların İstanbul Park'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

DEV ORGANİZASYON TÜRKİYE'DE 19 MİLYON KİŞİYE ULAŞIYOR

Bugüne kadar toplam 9 kez Formula 1'e ev sahipliği yapan Türkiye, verilen aranın ardından organizasyona yeniden kapılarını açıyor. Organizasyonun Türkiye'deki izleyici kitlesine ilişkin istatistiki verileri paylaşan ve yarışların ülkemizde yaklaşık 19 milyon kişiye ulaştığını belirten Erdoğan, F1'in sosyal medyada da yaklaşık 7,5 milyon takipçi tarafından yakından izlendiğini aktardı. Programdaki konuşmasında motor sporlarının teknolojik ve sportif büyüklüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Formula 1, seyir zevki yüksek yarışlarıyla genç takipçiler başta olmak üzere otomobil teknolojileri alanında dünyanın en büyük spor organizasyonları arasında yer alıyor. Ülkemizde de Formula 1'in, başta gençlerimiz olmak üzere her yaştan ciddi sayıda takipçisi, hatta tutkunları bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Yeniden Türkiye'ye dönen yarışların takvimini detaylandıran Erdoğan, varılan anlaşmanın uzun soluklu olduğunu ve önümüzdeki yıllarda peş peşe düzenleneceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarışların yapılacağı tarihlere ilişkin, "İstanbul Park 2027-2031 yılları arasında tam 5 dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı, seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır." şeklinde konuştu. Açıklamalarının sonunda organizasyonun yeniden ülkeye getirilmesi sürecinde mesai harcayan isimlere teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Formula 1'in ülkemize ve İstanbul'umuza kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

