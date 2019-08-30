EYT'lilerden oluşan bir heyetin görüşme gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın isimlerden biri olan Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, "Eyt konusu toplumsal bir sorundur. Eyt sorunlarını çözümünün adresi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olarak görmekteyim. Toplumsal sorunların takipçi olarak zaman içinde ümit ediyorum ki bu sorun da çözülecektir." dedi

Kocaeli, Sakarya ve Düzce'deki emeklilikte yaşa takılanlardan EYT'lilerden oluşan bir heyetin geçtiğimiz günlerde görüşme gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın isimlerden biri olan Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, EYT konusunda bir açıklama yaptı.



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saraç, şunları belirtti:



"Eyt konusu toplumsal bir sorundur.



Eyt sorunlarını çözümünün adresi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olarak görmekteyim.



Toplumsal sorunların takipçi olarak zaman içinde ümit ediyorum ki bu sorun da çözülecektir..."



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