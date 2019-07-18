Heyelan nedeniyle evlerinde mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı
Heyelan nedeniyle evlerinde mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı
Yaşlandırma uygulaması FaceApp'ten flaş açıklama
Yaşlandırma uygulaması FaceApp'ten flaş açıklama
Instagram'da bir dönem sona erdi! Artık görünmeyecek
Instagram'da bir dönem sona erdi! Artık görünmeyecek
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EYT çağrısı - 18 Temmuz 2019 Perşembe son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Gürer, "Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum: Meclis tatile girmeden EYT'lilerin sorununu çözün" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EYT çağrısı - 18 Temmuz 2019 Perşembe son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin sorunlarının çözülmesi konusunda çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Gürer, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum: Meclis tatile girmeden EYT'lilerin sorununu çözün

Binlerce Emeklilikte yaşa takılan, günlerdir sosyal medyada feryat ediyor. 

Sakat bir kanuna takılan EYT'lilerin sorunu, Meclis tatile girmeden çözülmelidir."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #erdoğan #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.