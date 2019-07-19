Ünlü şarkıcı Demet Akalın: Bana trafik terörü yaşattı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın: Bana trafik terörü yaşattı
Soylu, Düzce'de son durumu açıkladı
Soylu, Düzce'de son durumu açıkladı
Suriye sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor
Suriye sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EYT çağrısı - 19 Temmuz 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Gürer, "Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum: Meclis tatile girmeden EYT'lilerin sorununu çözün" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EYT çağrısı - 19 Temmuz 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin sorunlarının çözülmesi konusunda çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Gürer, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum: Meclis tatile girmeden EYT'lilerin sorununu çözün

Binlerce Emeklilikte yaşa takılan, günlerdir sosyal medyada feryat ediyor. 

Sakat bir kanuna takılan EYT'lilerin sorunu, Meclis tatile girmeden çözülmelidir."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #erdoğan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.