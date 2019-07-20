Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EYT çağrısı - 20 Temmuz 2019 Cumartesi son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Gürer, "Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum: Meclis tatile girmeden EYT'lilerin sorununu çözün" ifadelerini kullandı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin sorunlarının çözülmesi konusunda çağrıda bulundu.



Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Gürer, şunları ifade etti:



"Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum: Meclis tatile girmeden EYT'lilerin sorununu çözün



Binlerce Emeklilikte yaşa takılan, günlerdir sosyal medyada feryat ediyor.



Sakat bir kanuna takılan EYT'lilerin sorunu, Meclis tatile girmeden çözülmelidir."



ulusal.com.tr

