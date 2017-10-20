Cumhurbaşkanı Erdoğan, ""ABD bunu nasıl izah edecek"" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) toplantısında yaptığı konuşmada, "Biz kendimiz rahat yaşayacağız diye insanların alın terini sömüremeyiz" dedi.



Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:



D-8'i genişletmekten de korkmayalım diyoruz. Görüştüğüm arkadaşlara bu teklifi de yaptım. Nitekim Dışişleri Bakanlarımız kendi aralarında görüştüler. Bu sayıyı D-8'i, D-20'ye kadar çıkarabiliriz. Böyle bir adım atmamızın çok çok faydalı olacağını ve bu konuda da birebir yaptığım görüşmelerde arkadaşlarımız 'Biz bu düşüncenize olumlu bakıyoruz.' dediler. Bunun takibini, detaylarını Dışişleri Bakanlarımız aralarında görüşecekler.



'EYLEM PLANI ÜZERİNDE MUTABIK KALDIK'



Üç kıtada temsil edilen D-8 teşkilatının yedi saygın üyesini, kıtaları birleştiren yedi tepeli İstanbul'da misafir ettik. Zirve sırasında D-8 ülkelerinden gelen dostlarımızla birlikte geçtiğimiz aslında 20 yılın muhasebesini yaptık. Teşkilatın kendini yenileyip geliştirmesi, geleceğe çok daha güçlü şekilde hazırlanması için hangi adımları atmamız gerektiğini istişare ettik. Üye ülkelerin müşterek duruşunu ortaya koyan İstanbul bildirisi de yine zirve kapsamında kabul edildi. Ayrıca kısa ve orta vadede gerçekleştireceğimiz hedefleri konu alan bir eylem planı üzerinde de mutabık kaldık.



TAKAS ODASI KURULMASI PLANLANDI ​



Kendi milli paralarımıza geçmemiz lazım. Bir takas odası kurmayı da planladık. Ülkelerimizin merkez bankası başkanlarını bu amaçla bir araya getireceğiz.



'GELECEĞİMİZİ BİRKAÇ AKTÖRÜN İNSAFINA BIRAKAMAYIZ'



20 yılı geride bırakan ve olgunluk çağına doğru yelken açan D-8'in günümüz dünyasında artık daha fazla görünürlük kazanması gerekiyor. Zirve oturumunda da belirttiğim üzere D-8 üyesi ülkeler olarak geleceğimizi birkaç uluslararası kuruluşun ve aktörün insafına bırakamayız.



RAKKA'DAKİ TERÖR POSTERİ



ABD bunu nasıl izah edecek. Terörle mücadelede dayanışma bu mu? ABD terörle mücadelede yanımızda değil.,





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