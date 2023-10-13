Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD İle Güvenlik Sorunumuz Var"

ABD Başkanı Joe Biden'ın imzaladığı Suriye kaynaklı ulusal acil durumu uzatma kararında Türkiye'nin terörle mücadelesi hedef alındı. PKK'ya yönelik operasyonların, ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağandışı ve olağanüstü bir tehdit olduğunu açıklandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk SİHA’sının düşürmesiyle ilgili olarak, “ABD ile güvenlik sorumuz var” dedi. Suriye’nin kuzeyinde operasyonların süreceği mesajını verdi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonları ABD için tehdit ilan edildi. Açıklama ABD Başkanının imzası ile yayınlandı.

ABD Başkanı Joe Biden Türkiye'nin Operasyonlarını Hedef Aldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın imzaladığı Suriye kaynaklı ulusal acil durumu uzatma kararı, Türkiye'nin operasyonlarını hedef aldı. ABD yine Deaş bahanesine sarıldı. Karar metninde Türkiye'nin terörle mücadelesinin DEAŞ ile mücadeleyi baltaladığı iddia edildi, sivilleri tehlikeye attığı ve istikrara zayıflattığı öne sürüldü.

- "Özellikle de Türkiye Hükümeti'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekat düzenleme yönündeki eylemleri, IŞİD'i yenilgiye uğratma kampanyasını baltalamakta, sivilleri tehlikeye atmakta ve bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı daha da zayıflatma tehdidinde bulunmakta ve ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağandışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir."

"ABD İle Güvenlik Sorunumuz Var"

1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen terör saldırısının ardından Türkiye sınır ötesi operasyon başlatmış ve Irak ile Suriye'de PKK hedeflerini imha etmişti. ABD ise kara gücü PKK'yı korumak için 5 Ekim'de Haseke yakınlarında F16 savaş uçaklarıyla Türk SİHA'sını düşürmüştü.



Opaeryonlar sürerken, ABD'den gelen açıklama ile, Türk – ABD savaşı kamuya açık resmi belgelerde açık açık ifade edilmeye başlandı.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’de Türk SİHA’sını düşüren ABD’ye tepkisini yineledi. “ABD ile güvenlik sorumuz var” diyen Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde operasyonların süreceği mesajını verdi.

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