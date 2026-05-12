Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partisine katıldığını ilan etti. Köksal ile birlikte Dinar Belediye Başkanı ve belediye meclis üyelerinin de AK Parti saflarına katıldığı açıklandı.

AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin yeni katılımlarına dair resmi bilgilendirmeyi yaptı. Teşkilat mensuplarına seslenen Erdoğan, yeni döneme ilişkin mesajlar vererek, "Kendisine hoş geldin diyoruz, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"AYRIM YAPMADAN KUCAKLIYORUZ"

Katılımlar öncesinde partisinin genel yaklaşımına değinerek söze başlayan Erdoğan, "Anadolu'yu Trakya'yı 7 coğrafi bölgemizin tamamını 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak ülkesine milletine şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz"ifadelerini kullandı.

YENİ İSİMLERE ROZETLERİ TAKILACAK

Konuşmasının devamında Afyonkarahisar merkezinin yanı sıra Dinar ilçesindeki katılımlara da dikkat çeken Erdoğan, resmi geçiş işlemlerinin ardından rozet törenine geçileceğini belirtti. Erdoğan, "İnşallah birazdan AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımızın rozetlerini takacağız. Türkiye’ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize 'Aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz' diyorum" dedi.

