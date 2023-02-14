Bankalar 50 milyar TL'yi depremzedelere tahsis etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin koordine edildiği AFAD Merkez Binası'ndaki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandığını bildirdi. Bankacılık sektörünün, 2022 karlarından 50 milyar lira, depreme tahsis ettiklerini belirtti. ilk belirlemeelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun yıkılmış acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

DOĞU PERİNÇEK ÖNERMİŞTİ

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek de, katıldığı çeşitli platformlarda bankaların yıllık karlarının kullanımına yönelik önemli önerilerde bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı: