Bankalar 50 milyar TL'yi depremzedelere tahsis etti
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bankacılık sektörünün 2022 yılı karlarının belli bir oranını depremzedeler için tahsis ettiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin koordine edildiği AFAD Merkez Binası'ndaki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
Enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandığını bildirdi. Bankacılık sektörünün, 2022 karlarından 50 milyar lira, depreme tahsis ettiklerini belirtti. ilk belirlemeelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun yıkılmış acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi.
DOĞU PERİNÇEK ÖNERMİŞTİ
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek de, katıldığı çeşitli platformlarda bankaların yıllık karlarının kullanımına yönelik önemli önerilerde bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
- Bankaların kârı, son 3 ayda geçen yılın 5 katına çıkmış, 230 milyar artmış. 1 yılda 1 trilyon lira. İşte kaynak var. Bankalar 288 milyar lira kâr edeceğine o 288 milyarla çiftçinin borçlarını kapatalım.
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