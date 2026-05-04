Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik Kabine toplantısının ardından dış politikadan ekonomiye, sosyal desteklerden tatil haberlerine kadar pek çok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini değerlendiren Erdoğan, Brüksel'e yönelik çarpıcı ifadeler kullanırken milyonların beklediği Kurban Bayramı tatili süresini de ilan etti. Özellikle evlenecek gençleri yakından ilgilendiren hibe desteğindeki "ikinci çocuk" detayı ise dikkat çekti. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları ve 9 günlük tatilin ayrıntıları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde Türkiye’nin Avrupa’daki konumuna dair yürütülen tartışmalara tepki göstererek Türkiye’nin bölgesel ve küresel gücüne vurgu yaptı. Ekonomideki rekorlar ve sosyal projeler hakkında da bilgi veren Erdoğan, önemli bir tatil müjdesini paylaştı.

İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİ REKORU

Ekonomik verilere dair güncel rakamları paylaşan Erdoğan, ihracatın nisan ayında güçlü bir performans sergilediğini belirtti. Türkiye’nin potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Erdoğan şu bilgileri verdi:

İhracat Rakamı: 275,8 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı.

İstihdam: İşsizlik oranı %8,1’e gerilerken, istihdam oranı %48,5’e yükseldi.

Turizm: 2026 yılına güçlü bir giriş yapıldı; turist sayısı 9 milyon 219 bine ulaştı.

"MESELE BRÜKSEL'İN KENDİSİNİ NEREDE GÖRMEK İSTEDİĞİDİR"

Türkiye’nin 1959 yılından bu yana devam eden Avrupa Birliği yolculuğundaki engellere değinen Erdoğan, Avrupa’nın sergilediği tutumu "stratejik şaşılık" olarak nitelendirdi. Türkiye’nin kapıda bekletilecek bir ülke olmadığını hatırlatan Erdoğan şöyle konuştu:

"Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır. Mesele Brüksel'in kendisini nerede görmek istediğidir. Biz varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulduğunda kapısı çalınacak bir ülke değiliz."

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği tatil süresi de resmiyet kazandı. 27-30 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesindeki sürenin idari izin kapsamına alındığını duyuran Erdoğan, "Bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak 9 günlük tatil vermiş oluyoruz" dedi.

GENÇLERE EVLİLİK DESTEĞİ VE "BORÇ SİLME" MÜJDESİ

Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla yeni yuva kuracak gençlere yönelik destek paketinin detayları genişletildi. Genç çiftlere 200 ile 250 bin lira arasında destek sağlanacağını belirten Erdoğan, çocuk sahibi olmayı teşvik eden yeni düzenlemeyi şu sözlerle açıkladı:

"Geri ödeme dönemi içinde 2. çocuğun olması durumunda kalan taksitleri hibe edeceğiz. Genç çiftlerimize hayırlı olsun."