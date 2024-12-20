Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak için gittiği Mısır dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Suriye'de yaşanan son gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin yeniden yapılanma süreci, Türkiye'nin bu konuda sağlayacağı katkılar, uluslararası aktörlerden Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik hangi somut adımların atılmasının beklendiği ile Türkiye'nin İdlib'deki insani yardım faaliyetlerine yönelik soru üzerine Erdoğan, Suriye'deki çatışmalar ve yıllarca süren savaşın şehirlerin ve devletin altyapısını çökerttiğine dikkati çekti.

Yaraları sarmak için kentlerin yeniden imarının önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü dönüşü ve sürdürülebilir bir yaşam kurmaları için barınma meselesini halletmek gerekiyor. Yeni evler, iş alanları, üretim ve enerji tesisleri, tarım ve hayvancılığa yönelik tesisler hızla oluşturulmalı. Suriye ekonomisi de çökmüş durumda. Suriye'ye yönelik Esed rejimi nedeniyle konulan ambargo ve kısıtlamaların kaldırılması ülkenin yeniden toparlanması için fayda sağlar. Suriye'nin yeniden uluslararası topluma entegre edilmesi bir başka konu. Suriye’nin geleceğini temellendirecek, kapsayıcı bir anayasa yapmak ve siyasi sistem inşa etmek de bu adımlar kadar gerekli." dedi.

HAKAN FİDAN'IN SURİYE'YE GİDECEĞİNİ AÇIKLADI

Surye'nin geleceğine Suriye halkının karar vereceği gerçeğini kimsenin aklından çıkartmaması gerektiğini belirten Erdoğan, "İnsani yardımlar konusunda yeterlilik söz konusu değil. Suriye'ye şu anda o beklenen insani yardımın geldiği de yok. Biz Türkiye olarak bugüne kadar Suriye'ye yeni dönem için insani yardım bazında birçok katkılar yaptık. Şimdi de bu devrimden sonra bu insani yardımlarımız devam ediyor, devam edecek. Bu yeni yönetimin özellikle ihtiyacı olan birçok unsur bulunuyor. Bu unsurlar konusunda da onları yalnız bırakmayacağız. Özellikle DEAŞ, PKK/YPG bunlarla mücadelede onların hiç yalnız kalmaması lazım. Gereken neyse bunları yapacağız. Yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da inşallah oraya gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar." dedi.