Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Önümüzdeki bahardan itibaren, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırıyoruz" dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Hakkari İl Kongresi'nde konuştu.



Erdoğan şunları söyledi:



Bugün bizi bir kez daha bağrına basan tüm Hakkarili kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim hepimizi tüm kalbi bozuklardan esirgesin. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi güçlendirsin. Bugün bölgemizde yatırımların azlığından işsizliğin yüksekliğinden şikayet ediyorsak bunun birinci sebebi terördür. Geçtiğimiz 15 yılda Hakkari'ye 10 katrilyon liralık yatırım yaptık. Hakkari'de sadece 1 kilometre bölünmüş yol var. Biz buna 84 km bölünmüş yol ilave ettik. Şehrimize daha önce pek çok insanın rüyasında görse dahi inanmayacağı bir havalimanı inşaa ettik.



SU SORUNUNU ÇÖZEĞİZ



Susuz İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım. Şimdi burada da su sorununu çözeceğiz ve 24 saat su alabileceksiniz. Kardeşlerim bu teröristler terör örgütünü arkasına alanların derdi siz değil dağdakilerdi. Ama bizim derdimiz Hakkari'deki kardeşimin ayağı çamura değiyor mu? Suyunu bulabiliyor mu? Mesele niyet meselesidir. Niyetimiz hizmet etmekse kaynak da zaman da bulunur. Niyetiniz kötüyse elinizin altında dünyanın en büyük hazineleri de olsa bir şey çıkmaz. İşte Kudüs meselesinde bir şey çıktı mı? Dünyanın dolarları nedeydi? Belli, tehdit ettiler! Peki kimle oy verdi. 25 - 30 bin nüfuslu bir yer. Neden? Dolarları sadece oraya yetti. Diğerleri, siz dolarlarınızla bizim irademizi satın alamazsınız dedi.



YAYLALARA ÇIKMA YASAĞI



Önümüzdeki bahardan itibaren, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırıyoruz.



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