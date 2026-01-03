Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2025 yılı ihracat rakamlarının açıklandığı programa katıldı.

İş dünyası temsilcilerinin ve ihracatçıların yer aldığı toplantıda konuşan Erdoğan, küresel ekonomideki belirsizliklere ve bölgesel krizlere rağmen Türkiye'nin sergilediği ekonomik performansı değerlendirdi.

Konuşmasına ihracatçıların ve milletin yeni yılını kutlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel rekabetin ve belirsizliklerin Türkiye ekonomisine yansımaları olduğunu belirtti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve insani drama dikkat çeken Erdoğan, geçen yıl 71 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 172 bin kişinin ise yaralandığını hatırlattı.

Uluslararası sistemin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) işlevsiz kaldığını vurgulayan Erdoğan, Gazze'de son asrın en büyük soykırımlarından birinin yaşandığını ifade etti. Ateşkes çabalarına rağmen İsrail hükümetinin insani yardımları engellediğini belirten Erdoğan, bölgedeki istikrarsızlığın sürdüğünü kaydetti.

"NE ROL KAPMA NE DE ŞOV PEŞİNDEYİZ"

Rusya-Ukrayna savaşına ve Karadeniz ticaretine yönelik tehditlere de değinen Erdoğan, barışın sağlanması için sorumluluk almaya hazır olduklarını yineledi. Erdoğan, Türkiye'nin dış politika vizyonunu şu sözlerle özetledi: "Biz ne rol kapma, ne şov yapma peşindeyiz. Ne de kan göz yaşı üzerinden çıkar sağlama peşindeyiz. Bizim dış politikamızın esası düşman edinmek değil dost kazanmaktır. Gerilime yatırım yapanlara inat biz herkesin hayrına olacak bir barış ve güvenlik kuşağı kurmanın mücadelesini veriyoruz."

"TÜRKİYE'SİZ DENKLEM KURULAMAZ"

Türkiye'nin bölgesel ve küresel denklemdeki vazgeçilmez konumunun kanıtlandığını savunan Erdoğan, "Yüzünü Ankara'ya dönenler kazanacak, kıblesini şaşıranlar, kısa vadeli düşünenler, emperyalistlere lejyoner yazılanlarsa kaybedecektir" ifadelerini kullandı.

Afet sonrası iyileştirme çalışmalarına da değinen Erdoğan, deprem bölgesinde 455 bininci konutun teslim edildiğini ve iktidar olarak depremzedelere mahcup olmadıklarını belirtti.

Ekonomik verilere de yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında önemli bir sınav verdiğini vurguladı. Ekonominin 21 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ve 2025'in üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüme kaydettiğini açıkladı.

Aralık ayında aylık bazda yeni bir rekor kırıldığını duyuran Erdoğan, şu bilgileri paylaştı: "Aralık ayında 26,4 milyar dolarla aylık bazda yeni bir ihracat rekoruna imza ettik. Geçen seneye göre net 3 milyar dolar artış sağladık. İlk defa ihracatımız 26 milyar doları aşmış oldu. Önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 artan mal ihracatımız toplam 273,4 milyara dolara ulaştı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdik."

Erdoğan ayrıca 2025 yılı toplam mal ve hizmet ihracatının 396,5 milyar dolara ulaştığının tahmin edildiğini belirtti. Türkiye'nin ihracat başarısının arkasında güçlü bir üretim politikası olduğunu ifade eden Erdoğan, yerli otomobil Togg'un Avrupa pazarında yer almasının bu gücün bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.