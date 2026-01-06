Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"na katıldı.

Programda konuşan Erdoğan, istihdam politikaları, ekonomik hedefler ve 23 yıllık kalkınma süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Buluşmanın ülke için hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Erdoğan, bazı değerlerin zaman ve koşullardan bağımsız olduğunu vurguladı. Bu değerlerin dünü yarına bağlayan köprüler olduğunu belirten Erdoğan, "Bu değerler olmadan dünü bugüne, bugünü ise yarına taşıyamazsınız" ifadelerini kullandı. Başarının temelinde çaba ve samimiyetin yattığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "Alın teri dökerseniz, azminizi sebatla, çabanızı ihlasla besleyip büyütürseniz başarıya da erişirsiniz" dedi. Hükümet olarak göreve geldikleri günden bu yana emeğe hak ettiği değerin verilmesi konusunda hassasiyet gösterdiklerinin altını çizdi.

HERKESİN GÜVENLE BAKTIĞI BİR SİSTEM

Erdoğan, esnaftan çiftçiye, memurdan işçiye kadar toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir düzen inşa ettiklerini belirtti. Kimsenin mağdur olmadığı ve herkesin geleceğe güvenle baktığı bir sistemi hayata geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Kimsenin geride kalmadığı bir düzeni milletin desteğiyle inşa ettik" şeklinde konuştu. Ekonominin kalıcı istihdam odaklı ve her vatandaşın faydasına olacak şekilde tasarlandığını vurguladı.

Türkiye'nin 23 yıldır süren bir kalkınma maratonu içinde olduğunu hatırlatan Erdoğan, konuşmasında muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde de bulundu. Gençlerin yönlendirilmesi konusunda iki farklı yaklaşım olduğunu savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Muhalefet gençlere sokağı gösterirken biz gençlerimizle ekonomideki hedeflerimize doğru yürüyoruz."

Eğitim ve istihdam süreçlerinin dışında kalan gençleri kapsayan yeni destek paketi hayata geçiriliyor. Gençlere ve işverenlere geniş bir yelpazede sunulacak olan destekler için yenilikçi modeller devreye alınıyor.

İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURULAR AÇILDI

Program kapsamında, aktif iş gücü programlarından yararlanan işletmelere stajyer çalıştırma zorunluluğu getirildi. Buna göre işletmeler, en az yüzde 10 oranında stajyer alımı yapacak. Hedeflenen 3 yıllık süreçte 800 bin gence daha staj desteği sunulması planlanıyor. Bu destekler için ayrılan bütçe ise 27 milyar lira olarak belirlendi. Staj başvuruları bugün itibarıyla İŞKUR üzerinden alınmaya başlandı. Konuya ilişkin açıklamada "Herkese hayırlı uğurlu olsun" temennisinde bulunuldu.

Programın tanıtımında, gençlere yönelik kullanılan bazı tanımlamalara da tepki gösterildi. "Ev genci gibi incitici ifadelerle gençlerimizin hedef alındığını görüyoruz" denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bu ülkenin aydınlık yüzlerini edilgen bir konuma iten hiçbir yaklaşımı bugüne kadar kabul etmedik, etmeyeceğiz." Ayrıca geçmişte uygulanan katsayı sistemine de değinilerek, "Katsayı denilen ucube uygulamayla meslek liseli gençlerimizin önü kesildi. Bu haksızlığa son verdik" denildi ve meslek liselerinin tekrar cazibe merkezi haline getirildiği vurgulandı.

1,5 MİLYON KİŞİ İLK KEZ SİGORTALI OLDU

SGK verilerine göre 1,5 milyon kişinin ilk kez sigortalı olduğu belirtilirken, yeni programla birlikte işverenlerin bakış açısının da değiştirilmesi hedefleniyor. Yapılan hamlelerle "Gençler tecrübesiz şeklindeki ön yargıyı da fiilen ortadan kaldırmış olacağız" mesajı verildi.