Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Acının siyaseti olmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Onikişubat ilçesindeki ortaokulda gerçekleşen saldırının Türk milletinin yüreğine "kor bir ateş" düşürdüğünü ifade etti. Kaybedilen öğrenci ve öğretmenler için taziye dileklerini ileten Erdoğan, devletin tüm imkânlarıyla sürecin takipçisi olduğunu belirtti.

DEVLETİN TÜM BİRİMLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Saldırının ardından yürütülen idari ve adli süreçlere dair bilgi veren Cumhurbaşkanı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti. Olayın karanlık noktalarının mutlaka gün yüzüne çıkarılacağını ifade eden Erdoğan, sürecin bizzat yönetilmesi adına ilgili bakanların bölgeye intikal ettiğini duyurdu:

Bakanlık Seviyesinde Müdahale: Millî Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanları, yaralıların durumu ve adli süreçlerin koordinasyonu için Kahramanmaraş’a gönderildi.

Denetim ve Soruşturma: Cumhuriyet savcıları ile birlikte mülkiye ve maarif müfettişlerinin olay yerindeki incelemeleri eş zamanlı olarak devam ediyor.

SİYASİ POLEMİK VE REYTİNG UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında en dikkat çeken noktalardan biri, medyanın ve siyasetin tutumuna yönelik yaptığı etik çağrı oldu. Hadisenin hassasiyeti gereği toplumsal sorumluluğun ön plana çıkması gerektiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz."

DEZENFORMASYONA KARŞI KURUMSAL VERİ VURGUSU

Açıklamasının sonunda basın mensuplarına ve sosyal medya kullanıcılarına seslenen Erdoğan, toplumsal hassasiyeti zedeleyecek paylaşımlardan kaçınılmasını istedi. Yalan ve yanlış haberlerin bilgi kirliliği yarattığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, halkın yalnızca ilgili kamu kurumlarından gelen resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğini istirham etti.

Hadisenin tüm boyutlarıyla hukuki çerçevede ele alındığı ve devletin mağdur ailelerin yanında olduğu mesajı verilirken; toplumsal sağduyunun korunması sürecin önceliği olarak tanımlandı.