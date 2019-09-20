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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ada'da karşılarında Türkiye'nin ve KKTC'nin kararlılığını bulacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, bugün olduğu gibi gelecekte de karşılarında Türkiye'nin ve KKTC'nin kararlılığını bulacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ada'da karşılarında Türkiye'nin ve KKTC'nin kararlılığını bulacaklar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Barolar Birliğince Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kıbrıs'ta Son Söz Paneli"ne bir mesaj yolladı.
Panelin başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulunan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Doğu Akdeniz'deki menfaatlerine yönelik saldırıların arttığı bir dönemde gerçekleştirilen panelin Türkiye'nin uluslararası platformlarda yürüttüğü hak, hukuk ve adalet mücadelesine önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye olarak kendi çıkarlarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin Ada'daki ve Doğu Akdeniz'deki haklarını da ayni kararlılıkla müdafaa ediyoruz. Kıbrıslı kardeşlerimizle birlikte Doğu Akdeniz'de başlattığımız hidrokarbon arama faaliyetlerini, halen 2 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisi ile yürütüyoruz. Bu gemilerimizin çalışmalarını güvenle sürdürebilmeleri için deniz ve hava kuvvetlerimizin unsurları da görev başındadır.
Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, bugün olduğu gibi gelecekte de karşılarında Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kararlılığını bulacaklardır. Bu düşüncelerle milli davamız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum."
Erdoğan, fikir ve önerileriyle panele katkı sunacak tüm misafirlere teşekkürlerini ileterek, panelin Türkiye ve KKTC için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #cumhurbaşkanı erdoğan #KKTC #türkiye
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