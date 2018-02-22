Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Coğrafyamızın şu anda içinde bulunduğu durumu kaderimiz olarak değil, kaderimize giden yolda bir merhale olarak görüyoruz. Biz bir olursak, iri olursak, diri olursak, hep beraber Türkiye olursak kaderimiz de ona göre şekillenir. İşte bu sabah itibariyle Afrin Savaşı'nda 1829 teröristi Mehmedimiz etkisiz hale getirdi. Bu bir inancın, imanın neticesidir" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri Tören'inde konuştu.



Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:



"Ödül vereceğimiz kişi ve kurumları tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Ödül için çalışılmaz ama yapılan güzel işlerin ödüllendirilmesi bir vefa borcudur. Bugün bu borcun 20017 faslını ödemek için buradayız. Mırıldandığı şarkıdan izlediği filme yediği yemekten giydiği kıyafete başka bir medeniyetin dünyasında gezen biri nasıl bizim olabilir? İşte bunu aşmamız lazım. Önce kendi hazinelerimize sahip çıkacağız.



Türkiye’nin 2023 hedeflerinin somut unsurları için gece gündüz çalışırken kültürü de göz ardı edemeyiz. Biz Türk milleti olarak asla papağanlaşmayacağız. Bunun için önce kendi hazinelerimize sahip çıkacağız. Bize unutturulan, unutturulmaya çalışılan hazinelerimizi ortaya koyarak ortaya bir liste koyacağız. Bu sözlerimi yine birileri yanlış anlayacak ve batı düşmanlığı diyecektir.



Oysa bizim kimseye düşmanlığımız yoktur. Peygamber efendimizin ‘ilim Çin’de bile olsa gidip alın’ sözünden hareket ediyoruz. Maziden atiye kurduğumuz köprüyü her geçen gün daha da güçlendirerek 2023 vizyonumuzu kuvvetlendiriyoruz.



AFRİN SAVAŞI'NDA 1829 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Coğrafyamızın şu anda içinde bulunduğu durumu kaderimiz olarak değil, kaderimize giden yolda bir merhale olarak görüyoruz. Biz bir olursak, iri olursak, diri olursak, hep beraber Türkiye olursak kaderimiz de ona göre şekillenir. İşte bu sabah itibariyle Afrin Savaşı'nda 1829 teröristi Mehmedimiz etkisiz hale getirdi. Bu bir inancın, imanın neticesidir. Askerimiz bu mücadeleyi tüm imkanlarıyla sürdürüyor."



