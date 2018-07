AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

OHAL'i kaldırmamız önemli bir adımdır. Söz verdik sözümüzü yerine getirdik. Her zaman söylediğimiz gibi ne aldanan olacağız ne de aldatan olacağız.



Terörle mücadelede ihtiyaç duyulan düzenlemeler meclisimiz tatile girmeden hayata geçecek. Bedelli askerlik kanununu da meclisten geçirerek o sözümüzü de tutmuş olacağız. Batı ülkelerinde askerlik için personel bulunamadığı bir dönemde, biz yığılmaları önlemek için bedelli askerlik çıkartmak zorunda kalıyoruz. Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duymayan bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız. Milletimizin askerlikte bağının tümden kopmasını da doğru bulmuyoruz. Bu millet asker bir millettir.



Terörle mücadelenin herhangi bir zaafiyete uğramadan devam etmesini hedefliyoruz. İhtiyaç duyulan her zaman OHAL ilan etme yetkimiz vardır. Bizim için önemli olan kimin ne dediği değildir. Ülkemizin ve milletimizin neye ihtiyacı olduğudur. Güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır.



Tüm Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerine dönene kadar buradaki operasyonlarımız devam edecektir. Milletimiz için bekaa meselesi olarak gördüğümüz bu konuda kimse önümüzde engel olamaz. Kendi ülkemiz ve sınırlarımızla birlikte bölgemizin ngvüenliği de bizi yakından ilgilendiriyor. Bu coğrafyada çekilen her acının sızısını yüreğimizde hissediyoruz. Filistin coğrafyasında gerçekleştirilen saldırılar bir insanlık suçudur. Kendi topraklarını savunmaktan başka bir şey yapmayan Filistinlilerin üzerine tankıyla topuyla giden İsrail bir kez daha terör devleti olduğunu göstermiştir.