Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Babacan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ile bir araya geldi. Görüşmede Babacan, Erdoğan'a bir rapor sunarken, yeni parti oluşumunun da gündeme geldiği öne sürüldü

AK Parti’de bir yandan 23 Haziran seçim sonuçları değerlendirilirken, diğer yandan kulislerde kritik görüşmeler yaptığı bilgisi geliyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, AK Parti’den ayrılarak 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yeni parti kuracağı iddia edilen eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.



Habertürk'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan’a birkaç gün önce randevu verirken, yüz yüze bir görüşme gerçekleşti.



Habertürk’ten Saliha Çolak’ın AK Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti politikalarına ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik eleştirilerini içeren rapor niteliğinde bir rapor sundu. Babacan’ın görüşmede ekonomi politikalarına ilişkin görüşlerini de aktardığı belirtildi.



YENİ OLUŞUM İDDİASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise Babacan’a tespit ettiği aksaklıkları gidermek için AK Parti’de çalışabileceğini söyleyerek, “Yapacaksan burada yap” dediği ifade edildi. Ancak AK Parti kurucu üyeliğinden ayrılacağını söyleyen Babacan’ın yeni oluşum imasında da bulunduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise bunun üzerine “Bu zamana kadar böyle olaylar çok yaşandı. Parti kuranlar başarılı olmadı. Hatta Meclis’te grup kuranlar da oldu ki bu daha zor bir iş. Buna teşebbüs etmeyin ama yapacaksanız da bir an önce yapın” mesajı verdiği iddia edildi.



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