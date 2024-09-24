Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti! İşte görüşmede masaya yatırılan konular

New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti. Erdoğan-Scholz görüşmesinde Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti! İşte görüşmede masaya yatırılan konular
Yayınlanma:

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde önemli görüşmeler yapmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti. Erdoğan'ın Scholz'u kabulü basına kapalı gerçekleşti.

ERDOĞAN-SCHOLZ GÖRÜŞMESİNİN AYRINTILARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti! İşte görüşmede masaya yatırılan konular - Resim : 1

Yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sergilediği sistematik saldırılar, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Almanya'nın köklü ilişkileri ve bağları bulunan iki müttefik olduğunu belirterek, iş birliğini her alanda geliştirmek, fırsatları değerlendirmek ve çeşitlendirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini, iki ülkeye de kazandıracak adımlar için Türkiye'nin hazır olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının gerekli olduğunu, özellikle vize meselesinin bir an önce çözülmesi için Almanya'dan da destek beklendiğini vurgulayan Erdoğan, İsrail'in şiddet halkasını genişletme arayışında olduğuna, uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnemekte bir sakınca görmediğine dikkati çekti.

Erdoğan, özellikle Batılı ülkelerin İsrail'e yönelik desteklerinin Gazze'deki eşi benzeri görülmemiş katliamlara neden olduğunu ve İsrail'i daha da pervasız hale getirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya geldi! İşte kritik görüşmenin ayrıntılarıCumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya geldi! İşte kritik görüşmenin ayrıntılarıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

cumhurbaşkanı erdoğan Olaf Scholz almanya
Günün Manşetleri
Suç örgütlerine darbe! 160 gözaltı
Erdoğan'dan ABD ile ilişkiler hakkında açıklama
Erdoğan, ABD'de Olaf Scholz'u kabul etti
Erdoğan ile Pezeşkiyan, ABD'de bir araya geldi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama geldi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne inceleme
Polisi şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi
Erdoğan'dan ABD'deki seçimlerle ilgili açıklama
Şehit polis Şeyda Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi
Bakan Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
Çok Okunanlar
Narin Güran cinayetinde gelişme: Yeni deliller ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde gelişme: Yeni deliller ortaya çıktı!
6 büyüklüğünde deprem meydana geldi 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
TikTok fenomeni Kübra Aykut intihar etti TikTok fenomeni Kübra Aykut intihar etti
Erdoğan ile Pezeşkiyan, ABD'de bir araya geldi Erdoğan ile Pezeşkiyan, ABD'de bir araya geldi
Erdoğan'dan ABD ile ilişkiler hakkında açıklama Erdoğan'dan ABD ile ilişkiler hakkında açıklama