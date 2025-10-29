Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları devletin zirvesini Anıtkabir'de buluşturdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti
Yayınlanma:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesindeki ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı vurguda, "Bundan 102 sene evvel uğruna nice vatan evladını şehit vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, işaret ettiğiniz şekilde, 'muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkartmak' amacıyla tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz." dedi.

DEVLETİN ZİRVESİ ASLANLI YOL'DA YÜRÜDÜ

Anıtkabir'deki tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki kortejde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yer aldı.

Heyette ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı da bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZEL DEFTERİ İMZALADI

Törenin ardından Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şu satırları yazdı:

"Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu önemli günde Zat-ı Alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Sınırlarımız içinde ve ötesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın, dost ve kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Bundan 102 sene evvel uğruna nice vatan evladını şehit vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, işaret ettiğiniz şekilde, 'muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkartmak' amacıyla tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz. Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride de yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olsa da yolumuzdan dönmeyecek, Allah'ın izni, aziz milletimizin desteği ve büyük ve güçlü Türkiye'yi en büyük eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz. Ruhun şad olsun."

Türk futbolunda 'bahis' depremi! İşte PFDK'ye sevk edilen Zorbay Küçük'ün son 5 sezonluk Süper Lig karnesi...Türk futbolunda 'bahis' depremi! İşte PFDK'ye sevk edilen Zorbay Küçük'ün son 5 sezonluk Süper Lig karnesi...Spor
THY'den 29 Ekim'e özel dev kampanya!THY'den 29 Ekim'e özel dev kampanya!Gezi

Kaynak: Anadolu Ajansı

recep tayyip erdoğan
Günün Manşetleri
Bakan Uraloğlu rakamlarla duyurdu 'Avrupa'nın en yoğunu'
"Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi"
Bakan Bayraktar Diyarbakır'da konuştu
183 milyon Gmail hesabı için 'acil' kodlu uyarı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti
Kocaeli Gebze'de bina çöktü!
İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırdı!
Gazze Şeridi’ne güçlü saldırılar talimatı!
Manavgat Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
Gün'ü ihbar eden üvey oğlu iddialarını tek tek anlattı
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği! Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği!
Meteoroloji'den son dakika alarmı! Meteoroloji'den son dakika alarmı!
Parasını bankada tutanlar dikkat Parasını bankada tutanlar dikkat
183 milyon Gmail hesabı için 'acil' kodlu uyarı! 183 milyon Gmail hesabı için 'acil' kodlu uyarı!
THY'den 29 Ekim'e özel dev kampanya! THY'den 29 Ekim'e özel dev kampanya!