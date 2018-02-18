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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da vatandaşlara seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buna inanıyorum. 16 Nisan'da ortalamamızın altında netice alındıysa da şimdi, Mart 2019'da, Kasım 2019'da sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da vatandaşlara seslendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Ankara İl Kongresi öncesinde, salon dışındaki vatandaşlara sesleniyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Ankara, olağan kongremizde bu coşkunuz, bu heyecanınız Ankara'yı çok daha farklı bir yere taşıyor. Buna inanıyorum. 16 Nisan'da ortalamamızın altında netice alındıysa da şimdi, mart 2019'da, kasım 2019'da sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?  Durmadan, duraksamadan...

Dün önce Afyonkarahisar'daydık, oradan Eskişehir'e geçtik. Bugün sizlerle bir aradayız. 6. olağan kongremizle birlikte çok daha güçlenerek, heyecanlı bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz.

Kardeşlerim, bizim rabiamız var. Bize ayrılık yok. Bize gayrılık yok. 

Biz 780 bin kilometrekareye, 18 milyon metrekareden geldik. Şimdi ilmik ilmik dokuyoruz, dokuyacağız. Burayı bölmek, parçalamak isteyenlere mezar ederiz her yeri, mezar. Bu devleti çok daha güçlü hale getireceğiz. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP Ankara İl Kongresi #16 nisan #ankara #cumhurbaşkanı erdoğan
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