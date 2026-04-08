Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz''

ABD, İsrail ve İran arasında 2 haftalık bir ateşkes kararına varıldı. Alınan bu tarihi kararın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk yorum geldi.

Anlaşmanın sahada karşılık bulmasını beklediklerini belirten Erdoğan, "Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz. Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz" dedi.

Sürecin sekteye uğramaması adına olası tehlikelere dikkat çekilirken, "28 Şubat’tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz.

Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz.

Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz.

Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir.

Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.