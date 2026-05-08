Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Al Nahyan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temasları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
Devlet zirvesindeki resmi görüşme, Beşiktaş Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE heyetini İstanbul'da ağırlayarak Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan'ı makamında kabul etti.
MASADA BAKAN FİDAN DA HAZIR BULUNDU
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkan Yardımcısı Al Nahyan arasında Beşiktaş'ta gerçekleşen görüşme boyunca salonda hazır bulundu.