Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme esnasında mevkidaşına, Ankara ve Abu Dabi yönetimleri arasında başta ticaret, enerji ve güvenlik alanları olmak üzere pek çok konuda iş birliğini geliştirmeye büyük önem verdiklerini aktardı. İkili ilişkilerin seyrine dair karşılıklı adımların vurgulandığı konuşmada, bölgeyi yakından ilgilendiren güncel sorunlar da detaylandırıldı.

BÖLGEYİ SARSAN ABD-İRAN GERİLİMİ MASADA

Liderlerin ajandasındaki en önemli gündem maddelerinden biri, İran ile Amerika Birleşik Devletleri ekseninde yaşanan tırmanma ve bunun bölgeye yansımaları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan süreçten duyduğu üzüntüyü dile getirerek meydana gelen zararlar nedeniyle BAE liderine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bölümde Erdoğan, Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri’nin egemenliğine ve güvenliğine yönelik desteğinin süreceğini belirtti.

Artan tansiyonun düşürülmesi için atılan adımlara da değinen Cumhurbaşkanı, bölgenin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması adına daha fazla diyalog ve iş birliği gerektiğine işaret etti. Bu kapsamda Türkiye’nin ilgili ülkelerle temas halinde bulunduğunu belirten Erdoğan, ABD ve İran arasında diplomatik çözümün tesis edilmesi amacıyla gayret gösterdiklerini ifade etti.