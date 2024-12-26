Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartholomeos'u kabul etti! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Bartholomeos'un, Suriye'deki tüm azınlıkların güvenliğinin sağlanması konusunda Erdoğan'dan desteğini rica ettiği bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartholomeos'u kabul etti! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bartholomeos'u kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadesi kullanıldı.

GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Fener Rum Patrikhanesinden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bartholomeos'u kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Patrik Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği ve görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Patrik Bartholomeos'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye'deki Hristiyanların durumunu görüştüğü, Antakya Patrikliği ile aralarındaki tarihi bağlardan bahsettiği ve Suriye'deki tüm azınlıkların güvenliğinin sağlanması konusunda destek rica ettiği kaydedildi.

Bartholomeos'un, Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılabilmesine yönelik çalışmaların başlatılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği vurgulanan açıklamada, işlemlerin hızlandırılması hususunda da yardım ricasında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, görüşmede 2025'te 1700'üncü yılı kutlanacak Birinci İznik Konsili'nin de gündeme geldiği, Papa Franciscus'un da kutlamalara katılmak üzere Türkiye'ye yapacağı ziyaretin konuşulduğu bilgisine yer verildi.

Kabulde, Patrik Bartholomeos'a, Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuel Adamakis ve Rum cemaatinin önde gelen isimlerinden Laki Vingas'ın eşlik ettiği bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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