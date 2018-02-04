Trafik kazalarında 2017'de 3 bin 530 kişi yaşamını yitirdi
Trafik kazalarında 2017'de 3 bin 530 kişi yaşamını yitirdi
Çin’den ABD’ye tepki
Çin’den ABD’ye tepki
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tebrik
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tebrik
Sağlık Bakanı'ndan önemli açıklama
Sağlık Bakanı'ndan önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar SİHA'ya imzasını attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar SİHA'ya imzasını attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığını ziyaret etti.

Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'ndaki AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'nin ardından Üs Komutanlığına geçti.



Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan pilot montu giyen Erdoğan, üssün harekat merkezinde yetkililerden bilgi aldı.

Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'ye ilişkin yetkililerden bilgi alan Erdoğan, bir SİHA'ya imzasını attı.



Ziyarette, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Fikri Işık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #cumhurbaşkanı erdoğan #Bayraktar SİHA #İnsansız Uçak Sistemleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.