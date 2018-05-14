Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu açıklamasında, "Kuzey Suriye'deki operasyonlarımızı Rusya ile beraber işletiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'deki Hard Talk programına konuştu.



Erdoğan, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesini doğru bulmadığını yineleyerek, "Bir defa devletler arasında devamlılık esastır, hele hele anlaşmalar, uluslararası bir devamlılığın teminatıdır. Amerika, İran ve bunun yanında diğer 5 ülke, anlaşmalar yapıldı, imzalar atıldı. Dolayısıyla buradaki atılan imzalarla da ortaya bir ortak eylem planı çıktı. Bu ortak eylem planının korunması gerekir." diye konuştu.

ABD'nin kararının, bölgede bir silahlanma yarışı başlatıp başlatmayacağı ile ilgili bir soru üzerine Erdoğan, "Bakın Amerika, 5 bin tır Suriye'ye silah gönderdi, 2 bin kargo uçağı silah gönderdi. Bu silahlar buraya niye geldi? Zaten bölgede böyle bir silahlanma yarışı şu anda Amerika tarafından sürdürülüyor ve bu, Amerika'nın silahlanma yarışı içerisinde 20 tane hassasiyeti göz ardı etmesi anlamına geliyor." yanıtını verdi.



"Obama ile İran arasında atılan o adım, bana göre olumlu bir adımdı" ifadesini kullanan Erdoğan, "Bir barış adımıydı, ama şimdi bu barış ortadan kaldırılmak suretiyle yeniden bölgede bir sıkıntılı süreç başlayacak. Biz artık bunun endişesini taşıyoruz ve bu atılan adımı da doğrusu biz onaylamıyoruz, doğru da bulmuyoruz." şeklinde konuştu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararı almasının, kendisinde hayal kırıklığı oluşturup oluşturmadığı şeklindeki soruya karşılık Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda bu atılan adımı doğru bulmadığımız için tabii ki bu bizde bir hayal kırıklığı meydana getiriyor. Çünkü biz bölge barışından yanayız. Bölgede barışı tehdit eden her adımı biz tehlikeli buluyoruz. Ve şu anda da bölgedeki barışı tehdit eden bu yaklaşımı, bizim tasvip etmemiz asla mümkün değil."



İSRAİL



İsrail ve İran arasındaki gerilimin kontrolden çıkması ihtimalinin sorulması üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:



"Şu anda kontrolden çıkmasından endişeleniyor musunuz sorusu, bana göre eksik olur. Şu anda İsrail bugün Suriye topraklarına 50 civarında füze atmışsa, bu nedir? Bu adeta bölgede bir savaşı tahriktir, tetiklemektir. Ve İsrail zaten buralarda, bu bölgede sürekli olarak terör estiriyor. Şimdi atılan bu adım da yine teröre yönelik bir adımdır. Bunları hoş görüyle karşılamak mümkün değil. Niçin bu füzeler atılır, neden atılır, ne yapılmak isteniyor?"

İsrail'in İran Devrim Muhafızları'na yaptığı saldırıyı, Golan Tepeleri'ndeki İsrail pozisyonlarına saldırı üzerine gerçekleştirdiği yönündeki haberleri de değerlendiren Erdoğan, "Bu haberin ne denli sağlıklı olduğu bir defa şu anda belirsiz, İran böyle bir şeyi kabul etmiyor. İran böyle bir şeyi kabul etmediğine göre, buna tek taraflı bir yorum getirmek yanlış olur." diye konuştu.

Konuyla ilgili olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştüğünü belirten Erdoğan, "Onlar böyle bir şeyi kabul etmiyorlar. Ve bu gidiş de iyi bir gidiş değil. Dolayısıyla bir an önce barışa yönelik adımları atmak gerekir. Eğer barışa yönelik adımlar atılmazsa, Ortadoğu'nun geleceği ciddi sıkıntılara gebe." ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin bu konudaki yaklaşımlarını gözden geçirmeleri gerektiğini ifade eden Erdoğan, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin Suriye'deki operasyonlarının, daha olumsuz sonuçlar doğurmasından endişe ettiğini söyledi.

İran nükleer anlaşmasının kurtarılma ihtimali olup olmadığı şeklindeki soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Amerika'nın takındığı tavrı diğer ülkeler kabul etmiyor. Biz diyorlar, Amerika'nın takındığı bu tavrı kabul etmiyoruz, biz ona da uymayacağız, bu kadar açık net ortada. Amerika'da şu andaki nükleer silahların sayısı ne kadar, Fransa'da nükleer silahların sayısı ne kadar, bütün hepsinde nükleer silah var. Bütün bunlar nükleer silahlarla dünyayı tehdit ederken, başkalarının nükleer silah edinmesini ise tehdit olarak kabul ediyorlar. Bunları anlamak mümkün değil ve biz asıl dünya barışının tehdidini burada görüyoruz."



RUSYA VE İRAN İŞBİRLİĞİ



Türkiye'nin Suriye'de rejime destek veren Rusya ve İran ile işbirliğini neden tercih ettiği sorusuna da Erdoğan, "Ben Beşar Esed'e bugün de karşıyım, Beşar Esed'in yanında değilim. Fakat gerek Rusya'yla, gerekse İran'la üçlü olarak attığımız bu adımlar, Suriye'deki halkın barışına yönelik bir adımdır ve buna yönelik bir adımı atıyoruz." yanıtını verdi.



"Eğer biz Amerika, İngiltere, Fransa, onlarla beraber bu işleri yürütebilseydik, bugün belki onlarla beraber bu süreci işletirdik" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ama onlarla beraber bu süreci işletemedik. Örneğin bir Rakka operasyonunda Amerika, terör örgütleriyle beraber hareket etti. Beraber yapalım bu işi dedik, bizimle beraber yapmadı. Bizimle beraber yapmayınca, biz terörle mücadelede orada bizimle beraber hareket etmeye karar veren Rusya'yla bu adımı atmış olduk ve şu anda da biz, kuzey Suriye'deki bu operasyonlarımızda Rusya'yla beraber süreci işletiyoruz."



Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de şu ana kadar PYD-YPG gibi terör örgütlerini çökertmeye dönük çaba sarf ettiğini belirterek, "Bizim Kürt vatandaşlarımızla da, Suriye'deki Kürtlerle de münasebetlerimiz hiç olmadığı kadar iyi. Ama bir de orada terör örgütü olanlar var, birisi bunların PYD'dir, öbürü YPG'dir." diye konuştu.



Türkiye'nin bu terör örgütleriyle orada bir terör koridoru oluşturulmasına müsaade etmediğini ve etmeyeceğini belirten Erdoğan, "Mücadeleyi Afrin'de de öyle verdik, Cerablus'ta da öyle verdik, öyle vermeye de devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



"Kesinlikle biz Esed'in yerinde kalmasını tasvip etmiyoruz, istemiyoruz" diyen Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye'de Duma'daki saldırıda kullanılan kimyasal nükleer özellikli malzemeleri, bu ülkede bu silahların varlığının bilinmesi için bazı ülkelere de ilettiğini söyledi.



"Bunu dostlarımıza da anlattık, hala da anlatıyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, "Bu konuyla ilgili olarak da bir defa Esed'in, yeri geldiği zaman nükleer silahları kullandığının bilinmesi lazım. Ve şu anda da bunu aslında bu ülkeler kabul ediyorlar da, ama daha önce yaptıkları açıklamalara ters düşmek istemiyorlar, sıkıntı orada." değerlendirmesini yaptı.