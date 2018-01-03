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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi aradı

Erdoğan, Destici’yi telefonla arayarak BBP Genel Merkezi'ndeki yangın hakkında bilgi aldı ve Destici'nin şahsında tüm BBP camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi aradı

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Merkezi'nde yangın çıktığına dair haberlerin ardından, Destici’yi telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, binada toplantı sırasında meydana gelen olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, Destici'nin şahsında tüm BBP camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
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