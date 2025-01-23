Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen kararı açıkladı: Yargı sisteminde neler değişecek?

Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin detaylarını da açıkladı. İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar...

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ'NDEKİ YENİLİKLER NELER?

Göreve geldikleri 2002'den beri bu konuda büyük hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Adliye binalarımızın, sunulan hizmetin mehabetine uygun hale getirilmesinden personel sayısına, mevzuattan dijitalleşmeye kadar geniş bir alanda çok sayıda adım attık." dedi.

Yargının bağımsızlığı ilkesine "tarafsızlığı" ilkesini de ekleyerek, hakim ve savcıların görevlerini layıkıyla yerine getirebilmelerinin önünü açtıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eski Türkiye'nin imtiyazlı çevreleri bunu halen hazmetmekte zorlansa da, üstünlerin hukukunun egemen olduğu vesayetçi yapıdan hukukun üstünlüğünü referans alan adil bir yargı sistemine geçiş sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Uzlaştırıcı, birleştirici, özgürlükçü, toplumun tüm kesimlerini kuşatan yeni ve sivil bir anayasa çalışmalarımıza hız vereceğiz". ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılacak yenilikleri şu sözlerle açıkladı:

"Adalete güvenin tam olarak tesis edilmesi için ceza adaleti sisteminde mağdur odaklı yeni politikaları uygulamaya alıyoruz. Hukukun üstünlüğünü esas alan Yeni Strateji Belgesiyle etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi inşa edeceğiz. İfade, basın özgürlüğü, kişi hürriyeti ve güvenliğine ilişkin standartları yükseltecek, yeni hak arama yollarını çeşitli tedbirlerle tahkim edeceğiz. Yeni düzenlemelerle duruşmaların 2 aydan fazla ertelenmemesini ve bazı uyuşmazlıkların da duruşma yapılmaksızın çözülmesini sağlayacağız. Çevre, sağlık, sigorta, trafik ve iş kazalarından kaynaklanan dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacak."

Erdoğan, "Hazırlayacağımız yeni İnsan Hakları Eylem Planı ile hak ve özgürlüklerin daha etkin korunmasını sağlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trafikte işlenen suçların yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik de caydırıcı önlemler alacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Noterlik Kanunu'nu yenileyecek, hukuk fakültesi mezunlarının görev alacağı yeni bir müessese olarak noter yardımcılığını sisteme kazandıracağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu bulunduğu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarına dönük cezaları önemli ölçüde ağırlaştırıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını ülke sathında yaygınlaştıracağız." diye konuştu.