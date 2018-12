Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Olağan Genel Kurulunda konuşuyor.

Sevgili gençler şunu hiçbir zaman unutmayın. Bizler millet olarak daima tarihin öznesi olduk. Hedeflerimizi büyük kılan sahiplendiğimiz misyonu sınırlandırmamış olomamız gerekiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun hep haktan yana saf tuttuk. Her zaman mazlumların ve masumların hamisi olmak için çalıştık. Milletimizin sadece ve sadece hizmetkarı olduk. Bu sayede gönüllere girdik kalplkere yerleştik bize kibir yakışmaz.Ülkemizin içindeki başarılarımızı da sınır dışındaki bağlarımızın gücünü de bu şekilde elde ettik. Çünkü biz her yere selamla muhabbetle sevgiyle gittik. Selamı karşımızdakilerin üzerine gönderdik. Rahmeti merhameti karşımızdakilerin üzerine gönderdik. bu tevazuun ifadesidir. burada gurur olmaz kibir olmaz biz bununla gitrdik yola



Bu yüzden coğrafyamızda ve ötesinde başı sıkışan can ve mal güvenliği tehdit altına giren herkes dini dili mezhebi ne olursa olsun kalbini ve yüzünü Türkyie'ye çeviriyor. Dünyanın en zengin ülkeleri sığınmacılara adeta vebalı muamelesi yaparken biz soframızı milyonlarcasıyla paylaşıyoruz. Irkçılık yabancı düşmanlığı islam nefreti gibi hastalıklar hızla yayılırken biz yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyerek yola devam ediyoruz.



Bunun için sizlere herkese karşı muhabbetinizi en az hayalleriniz en az kariyer hedefleriniz kadar geniş tutmanızı tavsiye ediyorum. Vakfımızın ahlak adalet birlik iyilik ve özgürlük olarak ifade edilen değerlerini kağıt üzerinde bırakmayacağınıza hepsini de hayata geçireceğinize inanıyorum. TÜGVA'yı sıradan bir STK olmanın ötesine taşıyabilir tarihte silinmez izler bırakabilirsiniz.



Geleceğini başka yerlerde arayan tek bir gencimiz kalmayana kadar misyonunuzu yerine getirmiş olamazsınız. Kendi köklerinden habersiz hiçbir gencimiz kalmayana kadar hiçbirimize durmak dinlenmek yoktur. Tarih boyunca bunu başardık bugünde başaracağız. İnanmak ve başlamak başarmanın yarısıdır. Kararlıyız başaracağız.



Göz ağlamazsa söz ağlar. Bundan dolayı utanmamıza gerek yok, Yeri geliyor ben de ağlıyorum