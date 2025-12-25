Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen Avrupalı Demokratlar Birliği programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, hem İslam dünyasındaki gelişmelere değindi hem de yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunları ve Türkiye siyasetindeki yerleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"KARDEŞLERİMİZ ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR"

Konuşmasına İslam dünyasında yaşanan zorluklara dikkat çekerek başlayan Erdoğan, Gazze, Sudan ve Filistin'deki insani krizi hatırlattı. Suriye halkının 14 yıldır süren mücadelesine ve ülkeyi yeniden ayağa kaldırma çabalarına değinen Erdoğan, "Her zamankinden daha fazla dayanışmaya, kardeşliğe ihtiyaç duyuyoruz. Gözyaşı ile yoğrulan topraklarda tüm kardeşlerimiz için üç ayların ve Regaib gecesinin huzur ve feraha vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın en güçlü kuruluşlarından biri olarak nitelediği Avrupalı Demokratlar Birliği'nin kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadele ettiğini belirten Cumhurbaşkanı, yurt dışındaki Türk varlığının bugünlere kolay gelmediğinin altını çizdi. Erdoğan, bu süreçte yaşanan zorlukları şu sözlerle anlattı: "Yurt dışındaki millet varlığımızın bugünkü seviyelere ulaşması hiç kolay olmadı, rüzgara karşı yürüdük. Irkçı saldırıları maruz kaldık, horlandık, fidan gibi gençlerimizi, elleri nasırlı kardeşlerimizi ırkçı teröre kurban verdik."

MUHALEFETE SERT TEPKİ

Karşılaşılan engellere rağmen Türk diasporasının ayakta kaldığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'ye gelen 62,2 milyon ziyaretçinin 9 milyonunun yurt dışındaki vatandaşlar olduğunu açıkladı. Bu başarıdan muhalefetin rahatsızlık duyduğunu iddia eden Erdoğan, muhalefet kanadını "Türkiye'nin gönül elçilerine ve genç nesillere düşman" olmakla suçladı. Erdoğan, Avrupa'daki Türklere yönelik eleştirilere sert bir dille yanıt vererek şunları söyledi: "Kendilerinden başka kimseye saygıları yok. Burunlarının ucunu dahi görmekten aciz tipler çıkıyor zırzop gibi edepsiz ifadelerle Avrupa'daki Türkleri eleştiriyor."

"KİMSE SİZE PARMAK SALLAYAMAZ"

İster yurt içinde ister yurt dışında yaşasın hiçbir vatandaşın aşağılanmasına izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, gurbetçilere seslenerek, "Size kimse üvey evlat muamelesi yapamaz, parmak sallayamaz, üst perdeden ayar veremeyiz. Avrupalı Türkler sizler bu vatanın özbeöz evlatlarısınız" dedi.

Devlet kurumlarıyla Türk diasporasının tamamını kucakladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı, yapılan yasal düzenlemelere dikkat çekti. Yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabilmesinin sağlandığını ve bugüne kadar 60'ın üzerinde düzenlemenin hayata geçirildiğini hatırlatan Erdoğan, konuşmasını şu çağrıyla sonlandırdı: "Türk diasporasının tamamını kucakladık. Yurt dışındaki kardeşlerimizle olan irtibatımızı asla koparmıyoruz, sizlerden de daima birlik olmanızı bekliyoruz. Her zaman kucaklayıcı ve kuşatıcı olacaksınız, kimsenin sizi kışkırtmasına izin vermeyeceksiniz, memleketinizle bağınızı mutlaka koruyacak ve güçlendireceksiniz."