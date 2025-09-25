Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Erdoğan ve Trump, önce Oval Ofis’te baş başa görüşme gerçekleştirecek. Ardından iki lider heyetler arası çalışma yemeğine katılacak.

Erdoğan-Trump görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirecek adımlar ele alınacak. Özellikle ticaret, yatırım ve savunma sanayisi konuları masadaki en kritik başlıklar arasında bulunuyor.

LİDERLERİN SON BULUŞMASI 2019’DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, en son 2019 yılında Trump’ın birinci başkanlık döneminde Beyaz Saray’da bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Trump mesajında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve benim her zaman iyi ilişkilerimiz oldu. 25'inde onu görmeyi dört gözle bekliyorum!” ifadelerine yer vermişti.

Görüşmenin satır başları şu şekilde:

ABD Başkanı Trump: "Türkiye ile çok iş yapıyoruz. Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor"

ABD Başkanı Trump, BM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz." dedi

ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan her ikisi (Putin-Zelenskiy) tarafından da çok saygı görüyor. Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor. Ben de öyle"

ABD Başkanı Trump: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de eski lideri devirme mücadelesindeki başarıdan sorumlu olan kişidir”

Ayrıntılar geliyor...