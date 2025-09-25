Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray’da
Yayınlanma: Güncellenme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Erdoğan ve Trump, önce Oval Ofis’te baş başa görüşme gerçekleştirecek. Ardından iki lider heyetler arası çalışma yemeğine katılacak.

Erdoğan-Trump görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirecek adımlar ele alınacak. Özellikle ticaret, yatırım ve savunma sanayisi konuları masadaki en kritik başlıklar arasında bulunuyor.

LİDERLERİN SON BULUŞMASI 2019’DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, en son 2019 yılında Trump’ın birinci başkanlık döneminde Beyaz Saray’da bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Trump mesajında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve benim her zaman iyi ilişkilerimiz oldu. 25'inde onu görmeyi dört gözle bekliyorum!” ifadelerine yer vermişti.

Görüşmenin satır başları şu şekilde:

ABD Başkanı Trump: "Türkiye ile çok iş yapıyoruz. Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor"

ABD Başkanı Trump, BM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz." dedi

ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan her ikisi (Putin-Zelenskiy) tarafından da çok saygı görüyor. Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor. Ben de öyle"

ABD Başkanı Trump: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de eski lideri devirme mücadelesindeki başarıdan sorumlu olan kişidir”

Ayrıntılar geliyor...

Fenerbahçe’de kritik zirve: Samandıra’da yeni dönem mi başlıyor?Fenerbahçe’de kritik zirve: Samandıra’da yeni dönem mi başlıyor?Spor
Talu çifti davasında şok gelişme! 195 yıl hapisle yargılanırken tahliye edildilerTalu çifti davasında şok gelişme! 195 yıl hapisle yargılanırken tahliye edildilerYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

recep tayyip erdoğan donald trump
Günün Manşetleri
Marmara’da kuvvetli fırtına bekleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray’da
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy turizm sektörü temsilcileriyle buluştu
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
İsrail Yemen’in başkentini vurdu!
Gazze’de son 24 saatte büyük kayıp
“Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmediniz”
Xi Jinping Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin 70. kuruluş yıl dönümünde
“Eğitim dün de kolay değildi, bugün de değil, yarın da kolay olmayacak”
Hanehalkının enflasyon beklentisi düştü!
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı
18 il için sağanak uyarısı! Meteoroloji alarm verdi 18 il için sağanak uyarısı! Meteoroloji alarm verdi
Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlar Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlar
Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 26 Eylül İstanbul elektrik kesintisi Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 26 Eylül İstanbul elektrik kesintisi
Konut kredilerinde uçurum Konut kredilerinde uçurum