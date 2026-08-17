Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Burnham ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, Erdoğan Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Burnham ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, liderler görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

"İLİŞKİLER DAHA İLERİ SEVİYELERE TAŞINACAK"

Başbakan Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik eden Erdoğan, gelecek dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti.

SAVUNMA SANAYİİNDE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın başta savunma sanayisi olmak üzere her alanda işbirliğinde önemli aşamalar kaydettiğine dikkati çeken Erdoğan, iki ülkenin imzaladığı Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'nin önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan, ticaret hacminin artırılmasıyla yatırım alanlarında da hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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