CNN Türk’te deprem
CNN Türk’te deprem
​Adil Öksüz'ü ağlatan flash bellek
​Adil Öksüz'ü ağlatan flash bellek
Jandarmadan Anneler Günü sürprizi
Jandarmadan Anneler Günü sürprizi
Akar'dan Anneler Günü mesajı
Akar'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birleşik Krallık stratejik ortağımızdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşik Krallık, güven duyduğumuz stratejik ortağımızdır. Brexit sonrası dönemde de Birleşik Krallık ile her alanda daha fazla iş birliği yapmaya hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birleşik Krallık stratejik ortağımızdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun kapanış programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde firmalarımızın karşılıklı olarak Türkiye'de veya Birleşik Krallık'ta faaliyet göstermesiyle mal ve hizmet alıp satmasıyla yetinmeyelim. Katma değeri fazla ve yüksek teknoloji içeren ürünleri birlikte üretme imkanlarını araştıralım." dedi.

"Birleşik Krallık, değer verdiğimiz ve güven duyduğumuz stratejik ortağımızdır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye olarak biz Brexit sonrası dönemde de Birleşik Krallık ile her alanda daha fazla iş birliği yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.

 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.