Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşik Krallık, güven duyduğumuz stratejik ortağımızdır. Brexit sonrası dönemde de Birleşik Krallık ile her alanda daha fazla iş birliği yapmaya hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun kapanış programında konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde firmalarımızın karşılıklı olarak Türkiye'de veya Birleşik Krallık'ta faaliyet göstermesiyle mal ve hizmet alıp satmasıyla yetinmeyelim. Katma değeri fazla ve yüksek teknoloji içeren ürünleri birlikte üretme imkanlarını araştıralım." dedi."Birleşik Krallık, değer verdiğimiz ve güven duyduğumuz stratejik ortağımızdır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye olarak biz Brexit sonrası dönemde de Birleşik Krallık ile her alanda daha fazla iş birliği yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.