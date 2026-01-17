Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı.

Katılımcılarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, hem hasret giderdikleri hem de mücadele ve adanmışlıkla geçen 40 yıllık maziye baktıkları bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, konuşmasında Birlik Vakfı'na, Milli Türk Talebe Birliğine ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

İSMAİL KAHRAMAN BELGESELİ İZLENDİ

Program kapsamında, Birlik Vakfı'nın kuruluşuna öncülük eden İsmail Kahraman için hazırlanan bir belgesel gösterildi. Belgesel gösteriminin ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Milleti ve memleketi için elini nasıl taşın altına koyduğunu, gerek sivil toplum çalışmalarıyla gerekse siyasette üstlendiği görevlerle ülkemize hangi hizmetlerde bulunduğunu bir kez daha gördük. Ayrıca Birlik Vakfımızın kimlerin özverisiyle, hangi badireleri atlatarak, hangi süreçlerden geçerek bugünlere geldiğini tekrar hatırladık."

YARIM ASRI AŞKIN YOL ARKADAŞLIĞI

Yarım asrı aşkın süredir İsmail Kahraman ile yol arkadaşı olmaktan iftihar ettiğini belirten Erdoğan, Kahraman'a katılımcıların huzurunda şükranlarını sundu. Erdoğan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Emekleri, gayretleri, bilgisi, feraseti, tecrübesiyle bizlere yol gösterdiği, bizlerle yol yürüdüğü, bize yoldaşlık, kaderdaşlık ettiği için Cenabıallah kendisinden razı olsun. Rabb'im, bugün burada olduğu gibi yarın ruzi mahşerde Resul-i Kibriya Efendimizin 'Liva-ül Hamd' ismiyle müsemma sancağı altında bizleri buluştursun. Yine bu vesileyle geride bıraktığımız 40 yılda Birlik Vakfımız bünyesinde görev almış, bu çatı altında gençlere ve millete hizmet etmiş, hayırda yarışarak kendisini Türkiye'nin ve ümmetin selametine vakfetmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum."

Vakfın 40 yıllık geçmişinde görev alan ancak vefat eden isimlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, ülke ve millet adına minnettar olduğunu vurguladı. Yaşar Karayel ve Mehmet Alacacı nezdinde vakfın kurucular kurulu ve mütevelli heyetine başarı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Ülkem, milletim adına kendilerine bir kez daha şükran ve minnet duygularımı sunuyorum. Muhterem başkanlarımız Sayın Yaşar Karayel ve Mehmet Alacacı'nın şahsında vakfımızın kurucular kuruluna, mütevelli heyetine yine burada başarı dileklerimi iletiyor, teşekkür ediyorum. Rabb'im emeklerinizi zayi etmesin. Çabalarınızı, gayretlerinizi, döktüğünüz şu alın ve fikir terini inşallah hayra tebdil eylesin diyorum."