Trump'ın ardından Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuşuyor

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri, 140'tan fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başladı.



Bu yılki teması "Birleşmiş Milletler’i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Adil ve Sürdürülebilir Toplumlar için Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar'' olarak belirlenen BM 73. Genel Kurulu görüşmelerinde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.



Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap ediyor:

Savaşın ardından kurulan mileltler cemiyeti 2. Dünya Savaşı sonrasında yerine birleşmişş milletlere bırakmıştır.



BM 73 yıllık geçmişinde elbette küçümsenemeyecek başarılar elde etmiştir. Ancak zaman içinde BM'nin insanlığın barış ve refah beklentilerini karşılamaktan uzaklaştığıda bir gerçektir. Geçmişte Bosna'da Ruanda'da Somali'de yakın tarihte Myanmar'da yapılan katliamlar hep BM'nin gözü önündfe gerçekleşmişştir. Filistinlilere uygulanan zulme ses çıkartmayanların onlara yapılan yardımları kısma konusu zalimlerin cesaretini arttırmaktadır. Tüm dünya sırtını dönse bile biz mazlum Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceğiz.



BM reformunun sadece bütçe ile sınırlı tutulması gerçek sorunların çözümüne katkı sağlamadığı gibi kimseyi de mutlu etmeyecektir.



Güvenlik Konseyi sadece veto hakkınna sahip 5 ülkeye hizmet eden, dünyanın diğer bölgelerine, zulümlere seyirci kalan bir hale bürünmüştür. Günümüzde Filistin'de yapılan katliamlar BM Güvenlik Konseyi'nin gözünün önünde gerçekleşmiştir. Dünya 5'ten büyüktür derken insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz.



Dünyanın düzeninini ve kurtuluşunu sağlayacak olan adalettir...