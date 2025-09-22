Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda dünyaya seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adımın ve izleyen dönemde girişimlerin ikili devletli çözümü hızlandırmasını diliyorum. Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz. Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.

Netanyahu hükümetinin amacı, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de olduğu bir grup ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararı alması son derece önemli, tarihi bir karardır. 

Holokost zulmüyle kökü kazınmak istenen bir toplumu yöneten Netanyahu hükümeti, aynı toprağı, suyu paylaştığı binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor.

Uluslararası toplum, Batı Şeria'daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs'teki oldubittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır. Derinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi açıktır. İki devletli çözüm vizyonunu öldürmek, Filistin halkını sürgün etmek. Buna asla izin verilemez.

Artık ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı

recep tayyip erdoğan
