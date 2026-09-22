Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu: "Gazze dünyanın en büyük çocuk kabristanı"

New York'taki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti boyunca Türkevi'nde konaklıyor. Buradan Birleşmiş Milletler binasına geçen Erdoğan, 81. Genel Kurul'da dünya liderlerine hitap etti.

Kürsüye çıkan Erdoğan, konuşmasına BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yönelik bir değerlendirmeyle başladı. Erdoğan, "BM Genel Sekreterlik görevini tarafsızlıkla, hepsinden önemlisi cesaretle yürüten Guterres'e çabalarından dolayı tebriklerimizi iletiyorum" dedi.

Erdoğan, BM kürsüsünden yaptığı konuşmada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın içinde bulunduğu duruma değindi. Abbas'ın üst üste iki yıldır bu salonda yer alamadığını hatırlatan Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanları yaralamaktadır" dedi.

"ÖZGÜR VE EGEMEN FİLİSTİN'İN SESİ OLACAĞIZ"

Geçen yılki tutumunu bu yıl da sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, "Sayın Abbas bizzat bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin Devleti'nin sesi olacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, sözlerinin devamında uluslararası camiaya çağrıda bulunarak, "Bugün bir kez daha Filistin Devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum" dedi.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇOCUK KABRİSTANI"

Erdoğan, "Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir, aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir" diyerek bölgedeki çocukların yaşadığı ağır kayıplara işaret etti.

"Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır." ifadelerini kullanan Erdoğan, bölgedeki durumu dünya kamuoyunun gündemine bir kez daha taşımış oldu.

Bölgedeki diğer gelişmelere de değinen Erdoğan, Batı Şeria'daki tabloya dikkat çekti. Erdoğan, "Batı Şeria'da yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekanlara erişimi engelleniyor" dedi. Cumhurbaşkanı, bu tabloyu net bir dille değerlendirerek, "Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Yüreğinde insanlık, merhamet olan insaf ve vicdan sahibi kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz" ifadelerini kullandı.

"BM GÖREVİNİ İCRA EDEMEZ HALE GETİRİLDİ"

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısına yönelik eleştirilerini de sıraladı. 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak amacıyla kurulan teşkilatın bugün geldiği noktayı değerlendiren Erdoğan, "81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan BM görevini icra edemez hale gelmiş daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir" dedi.

Bu çerçevede Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması gerektiğini savunan Erdoğan, "Güvenlik Konseyi 'Dünya 5'ten büyüktür' ilkesine göre mutlaka reforma edilmelidir" ifadesini kullandı. Filistin, Lübnan ve Sudan gibi ülkelerdeki gelişmeleri de örnek gösteren Erdoğan, "Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da umutlarını BM'ye bağlayanlar hayal kırıklığı içindedir. Bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır" dedi.

"5 ÜLKENİN KEYFİNE BAĞLI BİR YAPI NE ADİLDİR NE GÜVEN VERİR"

Güvenlik Konseyi'nin karar mekanizmasını doğrudan eleştiren Erdoğan, "(BM) 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir" dedi. Uluslararası hukukun uygulanışındaki çifte standarda da dikkat çeken Erdoğan, "Uluslararası hukukun güçlüye farklı zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek zorundayız. Yapanın yanına kar kaldığı sistem çürümeye mahkumdur" ifadelerini kullandı.

Bölgesel iş birliklerine de değinen Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan ile kurulan ittifaka işaret etti. Erdoğan, "Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz Savunma İttifakı ile aramızdaki dayanışmayı perçinliyor, sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Erdoğan, "Suriye'nin güvenli, huzurlu bir ülke olma hedefine ilerlediğini görüyoruz. Bu yolculuklarında kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANMALI"

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Türkiye'nin pozisyonunu yineleyen Erdoğan, "Rusya-Ukrayna savaşının Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlanarak sona ermesi samimi arzumuzdur" ifadelerini kullandı. Bölgesel güvenliğe dair bir başka uyarıda bulunan Erdoğan, Karadeniz'deki son gelişmelere de değindi: "Karadeniz'de ticari gemilere yönelik son saldırıların kim tarafından yapılırsa yapılsın kabul edilemez olduğunu bilhassa vurguluyorum."

Konuşmasında Kıbrıs meselesine geniş yer ayıran Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda maruz kaldığı duruma tepki gösterdi. Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayriinsani izolasyon artık son bulmalıdır" dedi. Sözlerinin devamında uluslararası topluma doğrudan çağrıda bulunan Erdoğan, "Uluslararası toplumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"1967 SINIRLARINDA FİLİSTİN'İ GÖRECEĞİZ"

Filistin meselesine bir kez daha dönen Erdoğan, devletin kurulması yönündeki girişimlerin engellenemeyeceğini savundu. Erdoğan, "Filistin Devleti'ni boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin'in vücut bulacağı güzel günleri göreceğiz" dedi. Bölgesel deniz güvenliğine dair bir değerlendirme de yapan Erdoğan, "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunması gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE İSTİKRAR ADASI"

Türkiye'nin bölgesel konumuna değinen Erdoğan, ülkenin ekonomik ve askeri kapasitesine vurgu yaptı. Erdoğan, "Türkiye gelişen savunma sanayisiyle şoklara karşı dirençli ekonomisiyle çatışmaların ortasında adeta bir istikrar adası olmayı sürdürmektedir" dedi. Avrupa'nın güvenlik mimarisine ilişkin de net bir mesaj veren Erdoğan, "Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli olması açık söylüyorum mümkün değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güney Kafkasya'ya bakışımız da son derece nettir" diyerek Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesini temenni ettiğini söyledi. İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan'ın ortaya koyduğu çözüm iradesini takdirle karşıladıklarını ve desteklediklerini belirten Erdoğan, Ermenistan'la sürdürülen normalleşme sürecinin de kararlılıkla ilerletildiğini vurguladı.

"TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ÖRNEK BİR MODEL"

Türk Devletleri Teşkilatı'nın yıldan yıla güçlenerek örnek bir bölgesel iş birliği modeline dönüştüğünü ifade eden Erdoğan, 30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek 13. Liderler Zirvesi'nin teşkilatın önünde yeni kapılar ve yeni ufuklar açmasını umduğunu kaydetti. Aralık ayında Libya'da yapılacak Dördüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin ise 20 yılı aşkın süredir geliştirilen kurumsal ortaklığın sembolü olduğunu söyledi. Güney Asya'da Keşmir meselesi dahil tüm ihtilafların Birleşmiş Milletler Şartı ve ilgili kararlar çerçevesinde diyalogla ele alınması gerektiğine değinen Erdoğan, yapıcı hareket edildiği takdirde her türlü sorunun çözülebileceğini dile getirdi.

Aynı yaklaşımın Afrika kıtasındaki gerilimler için de geçerli olduğunu belirten Erdoğan, Sudan'da ateşkes ve kalıcı barış çabalarına, Somali'de güvenlik, kalkınma ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi gayretlerine tam destek verdiklerini söyledi. Libya'da istikrar ve sükûnetin korunmasının öncelikleri olduğunu belirten Erdoğan, gündemdeki uzlaşı sürecinin Libyalıların liderliği ve sahipliğinde yürütülmesinin zaruri olduğunu, Türkiye olarak bu sürecin başarısı için desteklerini sürdürdüklerini kaydetti.

Yeniden Asya girişimiyle Asya-Pasifik'teki ortaklarla ilişkilerin geliştirilmeye devam edildiğini aktaran Erdoğan, ASEAN'la ilişkilerin diyalog ortaklığı düzeyine yükselmesini bu yaklaşımın somut bir neticesi olarak gördüklerini söyledi. Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle de ilişkilerin karşılıklı saygı, ortaklık ve kazan-kazan anlayışıyla geliştirildiğini sözlerine ekledi.

ANTALYA'DA COP31 ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Çevre ve iklim konusunda dünyanın ciddi tehditlerin eşiğinde bulunduğunu belirten Erdoğan, hava, su, toprak ve birçok canlının iklim değişikliğinden etkilendiğini söyledi. Gelişmekte olan ülkeler ve Pasifik bölgesinin iklim krizini iliklerine kadar yaşarken ihtiyaç duydukları finansmana erişimde ciddi zorluklarla karşılaştığını belirtti. Bu yıl Kasım ayında Antalya'da COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını hatırlatan Erdoğan, zirvede iklim adaletinin öne çıkarılmasını sağlayacaklarını söyledi. Avustralya ile geliştirilen ortaklıkla COP31'in, finansman taahhütlerinin yerine getirildiği, teknoloji transferinin hızlandırıldığı ve verilen sözlerin somut adımlara dönüştüğü bir uygulama zirvesi olacağını, bunun tüm dünyanın birleştiği bir birliktelik hâline geleceğini ifade eden Erdoğan, bu fırsattan istifade ile herkesi COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.

Eşi Emine Erdoğan'ın 2017'de "Dünya ortak evimizdir" diyerek başlattığı Sıfır Atık Hareketi'nin o günden bugüne küresel bir farkındalık seferberliğine dönüştüğünü belirten Erdoğan, iklim kriziyle mücadelenin pek çok yolu bulunduğunu, Sıfır Atık Hareketi'nin ise tüm bu yolların birleştiği en sağlam köprü olduğunu söyledi. Bu köprünün destekle daha da güçleneceğine inandığını belirten Erdoğan, iklim değişikliği kadar büyük bir başka tehlikenin de tüketim hırsıyla yaygınlaşan israf kültürü olduğuna dikkat çekti. Dünyada her yıl 5,8 trilyon tabak yemeğin çöpe gittiğini, bunun 2 milyar tonun üzerinde gıda israfı anlamına geldiğini aktardı.

MEHMET MEHDİ EKER'E DESTEK ÇAĞRISI

Türkiye olarak gerek israfın önlenmesi çalışmalarına gerekse küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirten Erdoğan, bu anlayışla Doktor Mehmet Mehdi Eker'i Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Genel Direktörlüğü'ne aday gösterdiğini açıkladı ve desteklerin esirgenmeyeceğine inandığını söyledi.

Dünyanın hızla değiştiğini, insanlığın da eş zamanlı olarak yeni sosyal tehditlerle yüzleşmeye başladığını belirten Erdoğan, Batı'da veba gibi yayılan İslam düşmanlığının bunların başında geldiğini söyledi. Müslüman kadınlar ve kız çocuklarının son yıllarda ayrımcılığa daha fazla maruz kaldığını belirten Erdoğan, kimi ülkelerin okullarda uygulamaya koyduğu başörtüsü yasaklarını kadınların en temel haklarına yapılmış bir saldırı olarak gördüklerini sözlerine ekledi.