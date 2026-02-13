Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi Yurt Açılış Töreni’nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen "Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni"ne katıldı.

Üniversitelerin ve öğrencilerin tanımına dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bu toprakların tarih boyunca dünya genelinden bilim insanlarına ev sahipliği yaptığını hatırlattı. İstanbul’un ilim ve bilim yuvası olma özelliğini vurgulayan Erdoğan, Cumhuriyet dönemiyle bu kazanımların güçlendirildiğini ifade etti. Erdoğan, "Bizim için üniversite bilginin üretim ve işleme merkezidir. Bizim için öğrenci, ilmi talep ettiği için talebedir" dedi.

Özgün ve nitelikli bilgi üretimine odaklanmanın bir zorunluluk olduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye’deki 208 yükseköğretim kurumunun ülkenin vizyon merkezi haline gelmesini hedeflediklerini belirtti.

Küresel gelişmeler ışığında üniversitelerin kendilerini yenilemesi gerektiğini savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Dünya hızla değişirken, Türkiye'de toplum buna ayak uydururken küresel ölçekte yıldızı parlayan bir Türkiye varken, üniversitelerimiz de kendilerini yenilemelidir. Değişim ve dönüşümden asla korkmamalıyız." Hareketin olduğu yerde bereket ve başarının olacağını, durağanlığın ise denklem dışı kalmak anlamına geldiğini söyleyen Erdoğan, üniversitelerin bu dinamizme kavuşması için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Üniversiteleri kendi ideolojilerinin alanı olarak gören kesimlerin değişim sürecine direnç gösterdiğini belirten Erdoğan, "Özellikle üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler, doğrusunu söylemek gerekirse imtiyazlarını kaybetmek istemiyor" dedi.

Türkiye’nin bilim ve sanat hayatındaki çeşitlenmenin bazı çevreleri rahatsız ettiğini ifade eden Erdoğan, "Sözde özgürlükçü fakat özde baskıcılara rağmen hedeflerimize doğru yürüyoruz. İnşallah menzile varana kadar da durmadan ilerlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi’nin yerlileşme adımlarını ve akademik kadrosunu güçlendirme çabalarını takdirle karşıladığını belirten Erdoğan, şunları söyledi: "Üniversite ve hocalarımızın bir yandan evrensel işler yaparken diğer yandan yerlileşme hamlelerini önemsiyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nin bu yönde adımlar atmasını memnuniyetle karşılıyorum. Teşekkür ederim. Boğaziçi Üniversitesi'nin dünyada önemli yerlerde eğitim görmüş kişileri bünyesine katarak eğitim sağlaması sevindiricidir."

YURT SAYIMIZI 880'E ÇIKARDIK

Türkiye genelindeki yükseköğretim verilerini paylaşan Erdoğan, üniversite sayısının 76'dan 208'e, akademik personel sayısının ise 70 binden 180 bine çıkarıldığını kaydetti. Türkiye'nin uluslararası eğitimdeki rolüne değinen Erdoğan, 198 farklı ülkeden 350 bini aşkın misafir öğrencinin Türk üniversitelerinde öğrenim gördüğünü ifade etti.

Barınma imkanları konusunda gelinen noktayı özetleyen Erdoğan, "2022'de 190 olan yurt sayımızı bugün 880'e çıkardık" bilgisini vererek, toplam yatak kapasitesinin 1 milyona ulaştığını vurguladı. Ayrıca, başvuran her öğrenciye burs veya kredi imkanı sağlandığını ve gençlerin iş hayatına katılım süreçlerinin desteklendiğini ekledi.

Boğaziçi Üniversitesi özelindeki gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, Hukuk Fakültesi'nin bu yıl ilk mezunlarını vereceğini açıkladı. Üniversite kampüsüne yapılacak yeni yatırımları "İki önemli müjde" diyerek duyuran Erdoğan, şu bilgileri paylaştı: "Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesini yeniden inşa ediyoruz. 2 milyar lira yatırım değeri olan yeni kütüphanemiz şimdiden hayırlı olsun. Önümüzdeki sene ise 3 milyar liralık yatırımla Boğaziçi Üniversitesi'ne modern bir laboratuvar binası kazandıracağız." Toplamda 5 milyar lirayı bulan bu projelerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Gençlerimiz için üretmeye devam edeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.